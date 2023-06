Már mindenki tudhatja az országban, hogy mekkora futballáz uralkodott az elmúlt időszakban Debrecenben. A csapat a szurkolók segítségével is ki tudta harcolni a bronzérem megszerzését, s emellett a külföldi oldalak sem mehettek el szó nélkül. Az 1 millió követővel rendelkező Ultras-Tifo.net nevezetű oldal Facebook-bejegyzésben tett közzé egy fotót, ami a DVSC–Újpest találkozón készült a B középről.

Kitettek magukért

Szrdjan Blagojevics érkezésével megtáltosodott a Vasutas, s potenciálisan kiesőjelölt csapatból bronzérmest épített a szerb szakember. Természetesen a sikert nem lehet elvenni a trénertől, de az is biztos, hogy a dobogó legalsó fokának begyűjtésében elévülhetetlen érdemei vannak a DVSC ultráinak is. A mögöttünk hagyott szezonban több alkalommal is remek hangulatot teremtettek a Nagyerdei Stadionban és idegenben is. A két legemlékezetesebb túrája a Vasutas híveinek valószínűleg a Mezőkövesd és a Ferencváros elleni összecsapások voltak. A Borsod vármegyei vizit alkalmával úgy érezhették magukat a Lokomotív futballistái, mintha hazai környezetben játszanának. Az FTC otthonában azonban nem sűrűn fordult elő az elmúlt években, hogy ne a Fradi-tábor legyen a hangosabb, de a hajdúsági fanatikusok a zöldeket is túlkiabálták, a játékosok pedig 3–1-re megverték a bajnok fővárosiakat. Ahogy mondani szokás: rajtunk idén sem múlt semmi.

