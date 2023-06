Az U19-es fiú kosárlabda-világbajnokságon a harmadik mérkőzését játszotta a magyar válogatott kedden este a Főnix Arénában. A mieink remekül indítottak a tornán, hiszen Dél-Korea és Argentína válogatottját is legyőzték az előző hétvégén. Az aktuális ellenfél török válogatott azonban még az előbbi kettőnél is komolyabb játékerőt képvisel, hiszen az előző Európa-bajnokságon ezüstérmet szereztek. Borzasztó nehéz mérkőzés várt tehát a magyar fiúkra.

A török válogatott egy két- és egy hárompontossal indította az összecsapást, azonban a mieink hasonló kombinációval válaszoltak. Amikor már úgy tűnt, hogy a vezetést is átvehetik Váradi Kornél tanítványai, akkor becsúszott néhány hiba, és a törökök megléptek. Ekkor időt is kért a magyar csapat trénere, hogy rendet tegyen kicsit a fejekben. Egyébként is a törökök voltak a favoritjai az összecsapásnak, de még szerencséjük is volt, több alkalommal egészen lehetetlen módon táncolt ki a magyar labda a gyűrűből. Emellett pedig – ahogyan sejteni lehetett – minden hibát és megingást azonnal megbüntettek, így az első negyed végén 27–14-nél jött a rövid szünet.

A következő játékrész elejét nagyon megnyomták a félholdasok, és egyre inkább elhúztak a mieinktől, ezért a magyar tréner ismét időkéréssel próbálta kizökkenteni az ellenfelet és felrázni övéit. Sajnos ez nem nagyon sikerült, így már a félidő előtt meghaladta a húsz pontot a különbség a két együttes között, a második negyedet követően pedig 58–34 állt a kijelzőn.

Érdekesség, hogy a magyar edzői stáb minden játékosát pályára küldte már az első két játékrészben, ami meglehetősen ritka. A három debreceni kosaras közül Hegedűs Brúnót és Ságodi Róbertet már korábban is láthattuk a játéktéren, ezúttal azonban Várszegi Ádám is kapott néhány percet.

A Főnix Aréna lelátóin ezúttal is szép számmal gyűltek össze a magyar szurkolók, azonban a török válogatottnak is akadtak szimpatizánsai. A mi fiaink minden erejüket beleadva, derekasan küzdöttek a nagy hátrány ellenére is, ez nagyjából annyira volt elég, hogy ne nőjön a különbség a két gárda között. A közönségen nem múlott semmi, hiszen folyamatosan hajtották a srácokat, a hangulatot aztán Ságodi Róbert zsákolása is fokozta. Minimális siker ugyan, de a negyed végére sikerült lefaragni 20 pont alá a differenciát. 68–49-es török vezetésnél következett az utolsó játékrész.

A negyedik felvonás alatt is remek volt az atmoszféra a csarnokban, a nemzeti együttes keményen harcolt, de a törökök így is vissza tudták állítani a 20-as különbséget a két alakulat között. A találkozó végéhez közeledve talán már kicsit fáradni látszottak a mieink, ennek köszönhetően lassan újra nyílt az olló a vendégek javára. Törökország végül 90–64 arányban nyert, és ezzel megnyerte a D csoport küzdelmeit.

A magyar válogatott második helyén végzett a kvartettben, és az este 20 órától kezdődő Szerbia–Japán és Brazília–Egyiptom C csoportos mérkőzésektől függően készülhet a szerdai ellenfelére. Nagy valószínűség szerint a japán válogatott lesz majd a mieink ellenfele a legjobb nyolc közé jutásért folytatott küzdelemben.

Bakos Attila