Hosszabb portréinterjút közölt vasárnap a Magyar Nemzet Kiss Zoltánnal, a DVSC egykori alapemberével. Mint azt a lap is felidézi, Kiss 2005 és 2010 között öt magyar bajnoki címet szerzett a Debrecennel, mostani életében viszont teljesen másfajta kihívásokat kell megugrania a 31 évesen visszavonult sportolónak.

A Rocky becenevű játékos 2011-ben hagyta abba a labdarúgást, azóta a helyi futballközegből is kiszakadt. Mint mondta, ekkor már jobban izgatta az, amivel a következő harminc-negyven évben foglalkozhat. – Már az utolsó profi éveimben elkezdtem építeni a vállalkozásaimat, lett egy kis büfém a hajdúszoboszlói strandon és volt egy mezőgazdasági cégem is Romániában egy volt osztálytársammal közösen. Amikor visszavonultam, ezek egyből kitöltötték a mindennapjaimat, elkezdtem építeni a jövőmet.

Sosem vonzott, hogy edzősködjek, és mivel teljesen más területekre sodort az élet, valóban eltávolodtam a futballközegtől. De hogy őszinte legyek, nem is hiányzik

– mondta Kiss, aki most teniszezéssel elégíti ki a mozgásigényét.

Az is megesik, hogy beáll a pult mögé Hajdúszoboszlón, és szurkolókat szolgál ki, akik fel is ismerik. – Mindig kérdezgetik, mi van velem, és ha az idő engedi, kicsit elbeszélgetünk. Mondjuk az intenzív strandszezonban általában semmire sincs sok idő egy büfében – nyilatkozta az egykori lokista. Mint mondta, a romániai mezőgazdasági munka mellett korábban Szilvásváradnál vadászattal is foglalkozott.

Úgy nézett ki egy évem, hogy nyáron a strandon voltam, aztán szeptemberben felköltöztem a hegyekbe, ahogy kezdődött a szarvasbőgés. Ha vonz valami, akkor beletanulok. Nem volt a családban gazda, vadász és vendéglátós sem, mindet a nulláról kezdtem

– osztotta meg Kiss, aki 2005-ben már magyar bajnok lett a DVSC-vel, 2009-ben pedig ott volt a klubbal abban a bizonyos legendás Bajnokok Ligája-csoportkörben is, ahol a Liverpool, a Fiorentina és a Lyon ellen meccseltek.

– Nekem az összes meccs közül a Liverpool elleni első fellépés ugrik be először. Az olyan volt, mint amit a tévében láttunk, a nagybetűs Bajnokok Ligája. Az Anfield Roadon, egy valódi ékszerdobozban kifutni a pályára világsztárok ellen, hallani, ahogy az angolok éneklik a You will never walk alone-t, és helytállni, hiszen csak 1-0-ra kaptunk ki…

A mai napig borsódzik a hátam, ha csak rágondolok. Ráadásul csapatkapitány voltam, így én fogadtam Steven Gerrard kézfogását a kezdés előtt

– emlékezett vissza Kiss Zoltán.

