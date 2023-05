Eddigi legnagyobb eredményét érte el Varga ”Szikla” Tibor, ugyanis élete első Európa-bajnoki futamán rögtön második lett a múlt hétvégén. Az MDR Competition versenyzője szabadkártyásként kapott lehetőséget az ESBK 600 STK kategóriában a valenciai hétvégén. Ez a versenysorozat már a ”nagypálya”, hiszen rendszeres világbajnoki részvevők, illetve pontszerzők is elindulnak rajta, még annál a spanyol bajnokságnál (CIV, Campeonato Interautonomico de Velocidad) is jóval erősebb, ahol Tibi idén versenyez.

Az ESBK 600 STK kategória 600 köbcentis, nagyjából 120 lóerős, úgynevezett stock motorokat takar, amelyek sok mindenben megegyeznek az utcai kivitellel, de pár dolgot lehet rajta módosítani. Amellett, hogy ez így költséghatékonyabb, még inkább előtérbe kerülnek a pilóták képességei.

A hajdúsági rider a megmérettetés előtt tesztelt a Pannónia Ringen, ahol a CIV első fordulójának tapasztalatai alapján a geometriát és rugóerőt próbálták a lehető legjobban beállítani. Valenciában az első nap ezen sikerült tovább finomítani, köszönhetően a csapattal közösen kifundált – nevezzük hibrid – megoldásnak.

A 16 éves versenyzőnek már volt pályaismerete korábbról, de az időmérőn ezt nem tudta teljes mértékben kiaknázni, ugyanis aznap esett az eső, és nehezen száradt a pálya, így végül kategóriájában a kilencedik, összesítésben a 23. helyről rajtolt a 36 fős mezőnyben. A szombati első futam rajtát követően egy előtte történt baleset kikerülése miatt visszaesett a 30. helyre, és onnan kellett megkezdenie a felzárkózást. Tibire 18 nagyon kemény kör várt – összehasonlításképp: egy magyar bajnokin 6-7 kör, míg az Alpok-Adria kupán 10-12 kör egy versenytáv a pályák hosszától függően –, de bírta fizikailag, és rengeteget előzve (több supersportos pilótát is lehagyva), kategóriájában másodikként intették le.

A 16 éves motorosé lett kategóriájában legjobb köridő, ami a mezőny legifjabbjaként külön kalapemelést érdemel, hiszen rengeteg olyan versenyző is indult, akik ezen a pályán nőttek fel.

Természetesen óriási volt az öröm a csapatnál, mindenki gratulált Tibinek, és édesapjának, idősebb Varga Tibornak. A helyiek is nagy tapsban részesítették a pódiumon, hiszen arra már sisak nélkül állt fel, így a nézők is látták, milyen fiatal motoros szerezte meg a második helyet.

Így is nagyszerű

A vasárnapi futam már nem alakult ilyen jól. A kategória kilencedik helyéről rajtolva szépen elkezdte levadászni a riválisait, ám a 10. körben – a negyedik helyen haladva mindössze 1 másodpercre a kategóriája éllovasától – egy olajfolton elcsúszott, számára befejeződött a verseny. Öröm az ürömben, hogy nem lett semmi baja. Összességében ez így is egy fantasztikus hétvége volt, hiszen szombati eredményével a magyar felkerült a motorversenyzők európai térképére, és már a valenciai hétvégén több csapat is megkereste Vargáékat azzal a szándékkal, hogy a következő ESBK futamon már az ő színeikben induljon Tibi.

– Nagyon boldogok vagyunk, mert sokat tanultunk ezen a hétvégén – mondta portálunknak Varga Tibi. – Nagyszerű volt az MDR Competitionnal dolgozni, mint az eredmény is mutatja, sokat léptünk előre. A szombati futam örök emlék marad, bár a rajtnál a baleset miatt visszacsúsztam, sikerült ledolgozni az élbollyal szemben összeszedett hat másodpercnyi hátrányomat.

Az első hely is fogható lett volna, de már nagyon csúszkált alattam a motor, és nem akartam kockáztatni.

A vasárnapi verseny pechesen alakult, valamelyik motor szórhatta az olajat, mert a gépem elején mindenfajta olajpermetet találtunk, miután megvizsgáltuk. Mivel közvetlenül utánam egy másik srác is ugyanott dobta el a motort, a szerevezőknek leesett, hogy olajkerült a pályára, de nekem addigra már mindegy volt. De nem baj, így is óriási élmény volt, köszönöm a lehetőséget a támogatóimnak, a családomnak, a csapatnak és Álmosnak – nyilatkozta Varga Tibi, akit közben az a megtiszteltetés is ért, hogy a tavalyi évhez hasonlóan, ismét egyike lett a HUMDA (Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség) által támogatott utánpótláskorú versenyzőknek.

A csapat már a jövőt tervezi: mivel evés közben jön meg az étvágy, ha sikerül előteremteni az anyagiakat, akkor szeretnének elindulni az ESBK következő, Estorilban megrendezett (június 10-11.) fordulóján. Ezt követően sincs megállás, mert a rá következő hétvégén Barcelonában már spanyol bajnoki futamot rendeznek majd.

