Szerdán nagy napra ébredt Sárrétudvari, hiszen a település csapata 2017 után ismét bejutott a megyei kupadöntőbe, ráadásul ezúttal hazai pályán nyílt esély elhódítani a serleget. Az ellenfél a címvédő Balmazújváros volt, az előzetes esélylatolgatások alapján szoros mérkőzésre lehetett számítani, hiszen egy fordulóval a vége előtt mindkét gárda 40 ponttal állt a megyei első osztályban. Útban a pályára útba ejtettük a helyi Attila sörözőt, ahol már hangoltak a drukkerek a fináléra.

Udvariban szeretik a focit

Varga Zoltán (44) kétéves kora óta szurkol az Udvarinak, és nagyon várta már az összecsapást. – Mióta kiderült, hogy döntőt játszunk, vártuk, hogy kiderüljön, hol lesz a mérkőzés. Örültünk, hogy mi rendezhetjük, persze elmentünk volna idegenbe is a csapatért, de jobb lett volna, ha már a kiírás előtt tisztázzák, hol lesz a finálé. A 3000-es falunkból 2500-an ott voltunk a Nagyerdei Stadionban is legutóbb, így nem okozott volna gondot máshova menni. Bízom a csapategységben, tavasszal jól összeálltunk, megverhetjük az Újvárost – ecsetelte portálunknak.

Az a lényeg, hogy legyen csapatszellem!

– vette át a szót a 46 esztendős Vass András, a gárda korábbi játékosa, aki három kupadöntőn is szerepelt a Nagyerdei Stadionban a Sárrétudvarival. – Hellyel-közzel 30 évet fociztam a csapatban. Itt, Udvariban szeretik a focit, adott a háttér, a támogatottság, mert anélkül még a megyében sem nagyon lehet boldogulni. Jó a közösség, a mostani együttest is barátok alkotják, akik meccs után is együtt maradnak ünnepelni, vagy éppen búfelejteni. Remélem, nyerünk, és akkor nagy buli lesz az este – mondta el.

Forrás: Molnár Péter

Gyors gólváltás

A pálya mellett vidáman rotyogott a kondérban a sertés- és a szarvaspörkölt, mint megtudtuk, mintegy 80 adagnyi, melyből biztos kapnak majd a két alakulat tagjai. Mintegy 300-an voltak kíváncsiak a kupadöntőre, jó volt látni, hogy családostól jöttek ki a drukkerek. Felsorakoztak az együttesek a pálya szélén, és egy Gyerünk, hej! felkiáltás kíséretében elindultak a kezdőkör irányába. Szerencsére a kezdésre nyoma sem volt már az esőnek, ideális futballidőben zajlott az összecsapás. Egy helyi szurkoló megjegyezte,

a bajnokikon általában két-három cseréje van az Udvarinak, de erre az alkalomra mindenki összedrótozta magát.

A takaros sárrétudvari pályán minden szót lehetett hallani, köztük az utánpótlás lelkes tagjait, akik az elejétől kezdve Hajrá, Udvari! kiáltással bíztatták a nagyokat.

Forrás: Molnár Péter

Hazai szempontból gyorsan jött a hidegzuhany: a 4. percben egy jobb oldali beívelést követően Miterkó Bence fejelt gyakorlatilag zavartalanul a rövidbe pár méterről, máris vezetett a Balmazújváros. 0–1.

Gyerünk, semmi baj! – biztatta övéit a rutinos Kiss Béla kapus a találatot követően. Eleinte nem volt túl folyamatos a játék, leginkább pontrúgások után veszélyeztettek a felek. A Sárrétudvari drukkereinek nagy boldogságára az egyik ilyenből megszületett az egyenlítés, Vass Ádám stukkolt Csorvási Tamás kapujába a 11. minutumban. 1–1.

Forrás: Molnár Péter

Inkább nem idéznék, miként kommentálta Tóth Gábor, a vendégek edzője a történteket… Találkozz vele! – szólt az utasítás a kapuból, de itt nem egy romantikus párkapcsolati jó tanács hangzott el, hanem a védőket bátorították, hogy határozottan ugorjanak fel fejelni, ha úgy hozta a helyzet. A 23. percben Vass Ádám lépett ki a labdával, a vendégek egyik védője pedig még éppen lerántotta a 16-os előtt. Orosz János játékvezető sárga lapot mutatott fel a balmazújvárosinak, a megítélt szabadrúgást a sorfalba pofozták a zöld mezes hazaiak. A 35. percben Kerekes Bence kapott forintos labdát a vendégeknél, de Kiss Csaba kapus eszén nem tudott túljárni.

Kiss forever

Ha már a hálóőr: a Sárrétudvarit nyugodtan titulálhattuk a Kissek csapatának, ugyanis a kezdőben nem kevesebb, mint négy – Béla, Csaba, Norbert és Dávid – is helyet kapott. Ha nagyon humorosak lennénk, azt is írhattuk volna, akár egy komplett Kiss emlékzenekart is alkothatnának.

Az első játékrész 1–1-gyel zárult, a szurkolók azt beszélték, bele kellene nyúlni a hazai csapatba, kérdezték is az öltöző felé tartó Szabó Lajost, változtat-e a szünetben, de a szakember csak egy félmosollyal nyugtázta az érdeklődést.

Az 50. perc nagy fordulatot hozott az összecsapáson, Jenei Bence vett át egy szép passzt a tizenhatoson, a kimozduló Csorvási pedig elhúzta a lábát. A hálóőr piros lapot, a hazaiak tizenegyest kaptak, amelyet Kiss Dávid higgadtan a jobb alsóba gurított a nézők nagy boldogságára. A gól már a cserekapus Árva Lászlót szomorította természetesen. 2–1.

Egy vicces kedvű néző bekiabálta, hogy megnézte a VAR-szobában az esetet, és mindent rendben talált, bár sejtésünk szerint Orosz sporit ez nem hatotta volna meg. Csorvási dühösen ballagott az öltözőbe, a helyiek pedig derék módon egy sörrel kínálták a feldúlt játékost, amit ő el is fogadott, hiszen az ilyesmit nem illik visszautasítani vendégségben.

Pár pillanattal később ismét Kiss Dávid volt a főszereplő, a néhány perce beállt Árva kapus szabálytalankodott vele szemben a tizenhatoson belül, de az asszisztens magasba lendülő zászlója ezúttal megmentette a Balmazt.