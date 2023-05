Göttlinger Dániel, a Békessy Béla Vívó Klub kerekesszékes vívója több célt is kitűzött maga elé az utóbbi időben.

A sportoló a 2022-es évben részt vett Egerben egy világkupán, majd a varsói Európa-bajnokságon is, ahonnan a kardcsapat tagjaként ezüstéremmel a nyakában térhetett haza.

Ezt követően az országos bajnokságon párbajtőrben ezüstöt, kardban pedig bronzot szerzett még az év lezárásaként. Idén a pisai világkupán mind a két számban továbbjutott a csoportból, legközelebb majd nyáron Varsóban méretteti meg magát, az idei fő versenye pedig az őszi világbajnokság lesz az olaszországi Terniben.

Göttlinger Dániel azonban nem csak vívó edzésekre koncentrál mostanában, hiszen régi álmát megvalósítva elkezdett kosárlabdázni is. – Ez a sportág nagyon közel áll hozzám, mert az egész családunk kosarazik, úgyhogy gyakorlatilag ebben nőttem fel.

Azt szoktam mondani, hogy a vívás az otthonom, a kosárlabda pedig a hazám.

Már korábban is hívtak Nyíregyházáról, hogy csatlakozzak a kerekesszékes csapathoz, azonban nem tudtam a több teendőmmel összeegyeztetni, az Eb után viszont sikerült úgy szervezni az időbeosztásomat, hogy belevágtam. Mindig is kosarazni szerettem volna, de az épek között nem lehetett a sérülésem miatt. Nagyon élvezem az edzéseket és várom az első mérkőzésemet, ami most vasárnap lesz – mondta portálunknak.

A vívásnak is jót tesz

A sportoló megemlítette, hogy amikor elkezdte a kerekesszékes vívást, akkor magával a sportággal is meg kellett, hogy ismerkedjen. Ehhez a képest a kosárlabda világában már korábban is otthonosan mozgott, csak a kerekesszékes változat jelentett újdonságot. – A legnagyobb kihívás talán, hogy nagyon alacsonyról dobunk, ilyenkor lehet rájönni, hogy mekkora szerepe van a lábnak a kosarazásnál. Ez a mozgás igénybe veszi a hátat és a karokat is, úgyhogy fizikai szempontból még a vívást is segíteni fogja, ami továbbra is az első számú prioritás marad – hangsúlyozta ki.

Göttlinger Dániel azon kívül, hogy a vívás mellett immár kosarazik is, több sportágat igyekszik figyelni. Úgy fogalmazott, az anyatejjel szívta magába a sport szeretetét. – A debreceni csapatoknak és versenyzőknek mindig szurkolok, ezen kívül követem a futballt, az amerikai focit, a baseballt és a jégkorongot is.

Igazából megnézek bármit, annak idején például élőben láthattam, amikor Csollány Szilveszter világbajnok lett a Főnixben

– elevenítette fel.

Hamarosan az utakon

Békessy Béla Vívó Klub kerekesszékes vívója a civil életében is fontos időszakon megy keresztül, hiszen épp vezetni tanul. – Mozgássérültként nem tanulhatok és nem is vezethetek akármilyen autót. A KRESZ és az elsősegély vizsga ugyanaz mint bárkinek, azonban a jármű kezelése eltér a hagyományostól. Már néhány éve felmerült ez a kérdés, viszont akkor tartottam egy kicsit ettől az egésztől. Végül tavaly februárban határoztam el magam, hogy nekivágok, és jelenleg már a vezetésnél tartunk. Csak automata váltós kocsit vezethetek, amit kizárólag kézzel irányítok, a lábamat nem kell használni – árulta el. Hozzátette, a jogosítványszerzés folyamatát szigorú orvosi vizsgálatok előzik meg.

Annak ellenére, hogy korábban félt volán mögé ülni, mára egészen megszerette. – Őszintém mondhatom, hogy rosszabbra számítottam magamtól. Előfordult, hogy az oktatóm is megjegyezte, hogy jól reagáltam le egy-egy szituációt, például amikor kitolattak elénk.

Biztos vagyok benne, hogy nagy segítséget jelent majd, ha már egyedül tudok közlekedni.

Azonban türelmesen kell hozzáállni, nem szabad semmit siettetni, hiszen első a biztonság – emelte ki.

A munka mellett immár két sportágat űző és jelenleg vezetni is tanuló Göttlinger Dániel végezetül elmondta, – ugyan nehéz elképzelni, de – néha jólesik neki „semmit sem” csinálni. Ilyenkor Dani otthon olvas vagy meccset néz – mert a sporttól még pihenés közben sem könnyű elszakadni.

Bakos Attila