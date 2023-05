Amint lenyugodott a helyzet, folytatódhatott az interjú, és a 49 éves tréner elmondhatta a fejében kavargó gondolatokat. – Mit mondhatnék egy ilyen pillanat után?

Rengeteg érzés van most bennem, a DVSC-nél töltött időszakom a legjobb élmény edzői karrieremben, büszke vagyok arra a mankára, amit elvégeztünk.

Fantasztikus csapatom van, amely mentálisan is erős, persze ez az eredmény mindenki sikere a klubnál, de azért elsősorban a játékosaim érdeme. Amikor visszatekintünk a mögöttünk hagyott időszakra, nem szabad elfelejteni, honnan indultunk, és látnunk kell, hova jutottunk! Mióta ez a szakmai stáb van a klubnál, mi szereztük a legtöbb pontot az idei bajnokságban, ami elképesztő. Nem volt könnyű, de megmutattuk, hogy megérdemeljük a harmadik helyet – mondta el a szerb szakvezető, aki maga jelentette ki, marad a Lokinál. – Együtt folytatjuk a munkát! A játékosokkal közösen magas elvárásokat tűztünk ki magunk elé a jövőre nézve, ami nagy kihívás, sokkal nehezebb lesz, mint amit most elértünk – jelentette ki Szrdjan Blagojevics, akit állítólag több klub is megkörnyékezett a futballtavasz folyamán.

