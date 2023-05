A debreceni kézis lányok a végelszámoláskor is a bronzérmes pozícióban szeretnének végezni, amelyhez az is kell, hogy a csabai meccset is behúzzák. Erre az erőviszonyok alapján minden esélyük meg is van, pláne a múlt heti kiütéses sikerüket látva (a piros-fehérek 35–9-re verték a Kisvárdát). – Mi magunk sem számítottunk ilyen nagyarányú győzelemre, természetesen nagyon örültünk neki, ez plusz erőt adhat nekünk a hátralévő két találkozónkra – mondta lapunknak Szabó Nina, a DVSC ifjú irányítója.