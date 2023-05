Szombat délután az idei női röplabda NB I. utolsó előtti helyezettje, a DSZC-Eötvös DSE az NB II. keleti csoportjának győztesével a Vidux – Szegedi Röplabda SE-vel játszott osztályozó-visszavágót az NB I.-ben maradásért, valamint az oda jutásért – tudatta az edző, Szombathy András közlésében.

A debreceniek nehéz helyzetben voltak, hiszen az első mérkőzésen, hazai pályán 3:1 arányban vesztettek, ráadásul úgy, hogy abból három szettben jelentős volt a különbség.

A DSZC-Eötvös DSE játékosai mindent egy lapra tettek fel, bátran támadtak és a nyitásoknál is kockáztattak. Sokkal szorosabb volt végig a játék képe, mint az első találkozón. Az első szett derekáig vezettek is a hajdúságiak, de a sok nyitásfogadási hiba meghiúsította, hogy vérmesebb reményeik legyenek. Régen nem látott miliőben zajlott a mérkőzés, mindkét szurkolótábor végig óriási hangulatot varázsolt, de sportszerűen szurkolt. A második játszmában a végjátékig nem volt nagy különbség a két fél között, de a végjáték a csongrádiaknak sikerült jobban. A harmadik játékrész lett a legizgalmasabb. Itt még 22:21-re a végig önfeláldozóan játszó DSZC-Eötvös DSE vezetett, volt 23:23 és 24:24 is az állás, végül a szegediek nyertek és jutottak fel az NB I.-be.

A DSZC-Eötvös DSE-nél új korszak kezdődik, a következő szezonban a saját utánpótlásukra támaszkodva próbálnak helytállni az NB II.-ben.