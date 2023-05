A Debreceni Egyetem csapata szombaton a Sopron ellen ismét pályára lépett az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban, amely összecsapáson az 5-8. helyért folyó küzdelem párharcának kiegyenlítése volt a tét. Andjelko Mandics együttese nagy csatában 82–75-re felülmúlta a hűség városiakat. A találkozón három pontot szerző Kovács Ákos a HAON-nak elmondta, jobban bírták fizikálisan az összecsapást, melyből tudnak majd meríteni a következő, keddi soproni meccsre. – Rosszul kezdtünk szombaton, nem is játszottuk olyan jól, mint ahogyan terveztük. A végére szerencsére sikerült feljavulnunk, s felőrölni a Sopront.

Összességében úgy érzem, fizikálisan remekül bírtuk az ütközetet, és megérdemelten egyenlítettünk ki hazai pályán. Azzal is tisztában vagyunk, hogy idegenben jobban kell szerepelnünk, hiszen a vendégek is remek játékerőt képviselnek, ugyanannyira akarják a sikert, mint mi.

Nem mellesleg pedig játszottunk múlt héten náluk, tudjuk mire számítsunk. Talán javunkra válhat, hogy sok hiányzójuk van, igaz, minket sem kerülnek el az ilyen nehezítő körülmények mostanság. A szurkolóink ismét fantasztikus hangulatot teremtettek az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban, ennek köszönhetően mi is nagyobb energiákat tudunk mozgósítani minden alkalommal, Minden tiszteletem az övék, sok együttes fanatikusai talán ki sem látogatnának, ha már „csak” ekkora tétje lenne a szezon hátralévő részének – fogalmazott a sportoló.

Nagy terhelés

A DEAC alakulata az utóbbi hetekben fárasztó túrákat tudhat maga mögött, hiszen előbb a FALCO ellen Szombathelyre utaztak Neuwirthék, majd a kiesést követően már a második soproni út vár a fekete-fehérekre. Az előző találkozón, amelyet a hűség városában rendeztek, vereséget szenvedett a hajdúsági együttes, ám kedden megfordítanák az állást. – Mindenképpen a győzelemért utazunk Sopronba, hogy aztán esetleg itthon tegyünk pontot a párharca. Mindenki tisztában van vele, hogy milyen hosszú utakon vagyunk túl az elmúlt hetekben, de úgy érzem, jó állapotban leszünk. Az orvosaink folyamatosan azon dolgoznak, hogy remek állapotban legyünk. A tréningek mellett kulcsfontosságú a pihenőidőnk is, igyekszünk ebből is a maximumot kihozni. Egy nappal hamarabb fogunk indulni, ez a tényező is mellettünk szólhat.

Amikor valamelyik együttes ilyen sorozatban játssza a találkozóit, akkor nincsenek már kemény, fizikális edzések, inkább taktikai elemeket gyakorlunk. Nem lehet, és nincs is más célunk, mint a győzelem.

Nehéz összecsapásra számítok, ám a szombati sikernek köszönhetően talán mi vagyunk jobb állapotban mentálisan – mondta el várakozásait a kosárlabdázó, majd kiemelte: az soproniak kiemelkedő centere nem fog pályára lépni, valamelyest ez segíthet a helyzetükön. Kovács Ákos továbbá hangsúlyozta, a lepattanók összeszedésében javulniuk kell, hiszen sok találkozó eredménye másként alakulhatott volna, ha ebben az aspektusban jobb lett volna a cívisvárosi együttes.

A Sopron–DEAC találkozót kedden 18 órakor rendezik a Novomatic Arénában.

