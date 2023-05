A hazai pályán megszerzett 13 pontos győzelmének köszönhetően a Sopron várhatta kedvezőbb helyzetből a párharc második mérkőzését, Andjelko Mandics dolgát ráadásul tovább nehezítette, hogy Scott és Taylor hiányában mindössze két légióssal álltak ki. A feldobás előtt Lóczi Lászlóné Kovács Marianna ügyvezetőt és Becsky István szakosztályvezetőt köszöntötték, előbbi a MEFS Hajós Alfréd emlékplakettben részesült az elmúlt héten, míg utóbbit újabb négy esztendőre beválasztották az MKOSZ elnökségi tagjai közé.

A héten szerződést hosszabbító Mócsán Bálint a találkozó elején rögtön két hárompontossal hálálta meg a bizalmat, majd Govens robogott végig egy labdaszerzés után, így a vendégek másfél perc után kénytelenek voltak időt kérni. White révén az SKC is megkezdte a pontgyártást, de Mócsán harmadszorra is betalált kintről így már kilenc egység volt közte (11–2). A szerdai meccshez hasonlóan ezúttal is meggyűlt a hajdúságiak baja a lepattanókkal, a rengeteg második esély és Joseph ponterős játékának köszönhetően zárkózott is a Sopron a negyed derekára. Ezt követően Tóth jelentkezett egy hatalmas zsákolással, majd Polyák volt eredményes egy betörésből, így hiába játszottak ekkor jobban a kék mezesek 21–16-al zárult az első tíz perc.

A negyedek közötti szünetben az elmúlt héten U20-as és MEFOB bajnoki címet szerző csapatok tagjait köszönték, ezt követően a pályán a játék képe viszont komoly fordulatot vett, egy 9–3-as sorozattal szempillantás alatt fordított a Sopron (24–25). Mandics mester taktikai szünetét követően Govens triplájával azonnal fordított a DEAC, majd Neuwirth értékesített egy közelit. Ez sem lassította le a vendégeket, valósággal átrobogtak a puhán védekező cívisvárosiakon, Csendes és Supola hárompontosa után pedig kialakult az addigi legnagyobb különbség, újra kénytelen volt magához hívni övéit a debreceni szakmai stáb (29–39). A nagy szünethez közeledve újra összekapták magukat Tóth Ádámék, a center zsákolásával és Drenovac pontjaival két egységre felzárkóztak, de a félidő utolsó perce a soproniaké volt, így 40–44-el mehettek az öltözőbe a felek.

A fordulás után Drenovac és Polyák kosaraival egyenlített a DEAC, melyre a Sopron amerikai hátvédei sorozatban hét ponttal válaszoltak (44–51). Folytatásban sem a védekezésről szólt a játék, a hazaiak többször is felzárkóztak egy kosárnyi távolságra, de a vendégektől mindig volt valaki, aki elő tudott lépni, így tartották nehezen megszerzett fórjukat. A negyed második felében jóval alacsonyabb ritmusban kosárlabdáztak a csapatok, és a dobások sem estek úgy, mint korábban, így állandósult a 6-8 pontos különbség. Az addig halványabb Drenovac kezdte elkapni a fonalat, így sikerült döntetlenre menteni a negyedet (60–64).

A záró felvonás kezdetén fáradni látszottak a csapatok, mindkét oldalon kimaradtak az üres próbálkozások. A negyed felénél Drenovac ziccerével egyre olvasztotta a különbséget a DEAC, sőt Garamvölgyi duplájával hosszú idő után a már a vezetés is átvették (72–71). Neuwirth a lehető legjobbkor talált be kintről, majd Govens is helyére küldött egy hármast, melyre csak két büntető érkezett válaszul a túloldalról, így szűk két perccel az órán öt volt közte (78–73). Innen már nem volt visszaút, a hajdúságiak okosan kosárlabdázva végül 82–75-ös győzelmet arattak, mellyel 1–1-re módosították a három győzelemig tartó párharc állását.