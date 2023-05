A tények

DEAC U23 – Ceglédi KE 101-92 – hosszabbítás után (19-19, 27-23, 13-21, 26-16, 16-13)

DEAC: Ságodi 25, Neuwirth 19/6, Balázsi 13/3, Kovács Á. 6, Gáspár 11.

Csere: Pollák 15/6, Hegedüs 7/3, Czermann 3, Hőgye 2, Kenéz -, Várszegi -, Fábián -.

Vezetőedző: Berényi Sándor

Másodedző: Nemes Péter

Továbjutott a DEAC, 172-169-es összesítéssel.

Berényi Sándor: Nagyon érződik a kulcsjátékosainkon, hogy mentálisan elfáradtak a hosszú szezon során, de ezért egyáltalán nem tudom őket hibáztatni. Szerencsére akadt, aki pótolja a hiányzó energiákat, és extra teljesítmények is érkeztek. Összességében nem játszottunk jól, de sokadszorra is meg tudtuk mutatni a tartásunkat, tanúbizonyságot tettünk karakterünkről. A szezon alapján mindenképpen megérdemeljük, hogy az ötödik helyért küzdhessünk, még akkor is, ha a két meccs alapján a Cegléd nem feltétlenül volt rosszabb nálunk, nüanszok döntöttek a javunkra. Ezúton is gratulálok a CKE-nek, és sok sikert kívánok nekik a folytatáshoz.