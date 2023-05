Nem unatkoztak hétvégén a DEAC cheerleaderei, ugyanis több országos eseményen képviselték klubunkat és a Debreceni Egyetemet. A gárda tagjai pénteken Győrbe, a Magyar Cheer Szövetség székhelyére utaztak, ahol szombaton egy egész napos edzésen vettek részt, készülve a másnapi válogatóra.

A tréning után Budapest felé vették az irányt, ugyanis abban a megtiszteltetésben részesültek, hogy meghívást kaptak a budapesti Four Seasons Hotelben rendezett Miss Influencer döntőjére. A fellépésükről több magyar celeb is posztolt a közösségi oldalán – olvasható a DEAC honlapján.

– Amikor felhívtak telefonon, el sem akartam hinni, hogy egy ilyen nívós eseményen is megmutathatja magát csapatunk – kezdte a DEAC Cheerleaders edzője, Ócs Adrienn. – Azonnal elkezdtük a készülődést, szerettünk volna egy nagyon színvonalas produkciót prezentálni, ami úgy érzem, sikerült is. A fellépés után nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, a koreográfia alatt folyamatosan villogtak a vakuk, szinte mindenki előkapta a telefonját és videózott minket. Sok ember tátott szájjal figyelte a háttérben történő emeléseket és dobásokat. Önmagában az a tény, hogy egy olyan hotelben léphettünk fel, ahol több híres színész is megfordult már és ahol több filmet is forgattak, felemelő érzés volt mindannyiunk számára.

Emellett a versenyen több ismert személlyel és celebbel is találkozhattunk, mint például Rubint Réka, Vasvári Vivien, Balogh Levente, Kabát Péter, Szabó András Csuti, valamint a versenyzőkkel is közösen öltözhettünk és készülődhettünk, köztük Opitz Barbi énekesnővel és Szarvas Andrea szépségkirálynővel, de közösen kávéztunk a verseny győztesével, Szőke Rebekával is.

Büszke vagyok a csapatra, és arra, hogy egyre népszerűbbek vagyunk országszerte. Bízom benne, lesz még alkalmunk hasonló rendezvényeken szerepelni – tette hozzá Ócs Adrienn.

Magyarországot is képviselik

Ezzel a fellépéssel még nem ért véget a hétvége a gárda számára, ugyanis a legnagyobb megmérettetés csak ezután következett. A debreceni cheerleaderek hatalmas élménnyel gazdagodva, feldobottan tértek vissza Győrbe, hogy vasárnap egy bizottság előtt bizonyítsák tehetségüket. A tét a nemzeti csapatba kerülés volt.

A DEAC-ból 11 sportoló vett részt a válogatón, kilencen cheerleading, ketten pedig performance cheer kategóriában. Az már most eldőlt, hogy a magyar válogatottat erősíti majd Cservenák Kata, Parácsi Áron, Laboda Balázs és a felnőttcsapat másodedzője, Kovács Rafael, de még további DEAC-os versenyzőnk is számíthat a napokban meghívóra.

– Összességében fantasztikus és eseménydús hétvégén vagyunk túl, ahol nemcsak életre szóló élményekkel és tapasztalatokkal gazdagodtunk, hanem rengeteg új dolgot tanultunk más edzőktől és sportolóktól, emellett új ismeretségek és barátságok születtek. Úgy érzem, folyamatosan fejlődünk, nagyon büszke vagyok az egész csapatra. Hatalmas megtiszteltetés, hogy most már nemcsak szeretett klubunkat, hanem Magyarországot is képviseljük. Mindenkinek szívből gratulálok az eredményhez! – zárta Ócs Adrienn.

HBN