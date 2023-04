– De jó újra vizet látni az 50 méteres medencében – ezekkel a szavakkal lépett be Papp László, Debrecen polgármestere a Debreceni Sportuszodába. Tavaly ősszel a rendkívül magasra emelkedett energiaárak miatt kellett a város vezetésének több létesítmény működését is korlátozni. Az uszodában például leengedték a már említett 50 méteres medencéből a vizet, fóliával lezárták az épület hátsó részét, ezzel próbálva takarékoskodni a nehéz időszakban.

Forrás: Molnár Péter

Kedden kora délutánra sajtótájékoztatót hívott össze a Debreceni Sportcentrum a Debreceni Sportuszodába. Az egyik apropó az volt, hogy visszatér az intézmény a korábbi, megszokott kerékvágásába, a másik pedig hogy az Országos Mentőszolgálattal együttműködve életmentő ponttá vált a létesítmény.

Forrás: Molnár Péter

Papp László, Debrecen polgármestere elmondta, hogy az elmúlt néhány esztendőben sok olyan kihívással kellett szembenézni, amilyennel korábban nem. – Jött egy világjárvány és annak gazdasági hatásai, majd a háború következményei, az infláció és a magas energiaárak. A mi feladatunk az volt, hogy úgy gazdálkodjunk az erőforrásainkkal, hogy a város működőképességét megőrizzük. Olyan megoldásokat választottunk, amelyek segítségével nem kellett lemondani a lehetőségeink nagy részéről. Nyitva maradt az egyik jégcsarnok, részben működött az uszoda, a színházi életet is úgy szerveztük át, hogy lehessen Debrecenben előadásokra járni. Igyekeztünk a városi élethez szükséges szolgáltatásokat fenntartani, nyilván elengedhetetlenek voltak bizonyos lemondások és korlátozások – jegyezte meg.

Tavaly ősszel az energiaárak soha nem látott mértékben emelkedtek, erre válaszképpen november 7-én lépett életbe a Papp László polgármester által bejelentett intézkedési program, amely kapcsán – ahogy már szó esett róla – több debreceni létesítmény működését is korlátozni kellett. – Ezáltal a város több milliárd forintot takarított meg az elmúlt hónapokban. Ennek is köszönhető, hogy pont április 11-én, Debrecen város napján jelenthetjük be: megnyitjuk valamennyi átmenetileg bezárt vagy korlátozott sport és kulturális intézményünket, mindenhol visszaáll a régi, megszokott rend – fogalmazott. Hozzátette, mindent el fognak követni annak érdekében, hogy még egyszer ne kelljen ilyen jellegű intézkedéseket hozniuk.