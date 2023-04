Hosszú évek óta szállítja a szebbnél szebb eredményeket Senánszky Petra. A többszörös világ- és Európa-bajnok, Világjátékok győztes uszonyosúszó mindent megnyert saját sportágában, amit csak lehetett, nem is egyszer. Egy ideje már ki-ki kacsingatott a klasszikus úszás felé, most pedig már kimondottan az a fő irány. Múlt héten zajlott a 125. országos bajnokság, Kaposváron, ahonnan nem hiányozhatott a DSI Debrecen kiválósága sem. Petra a legjobb idővel került a 100 női gyors döntőjébe, ahol legalább fél testhosszal nyert 54.43-as idővel, ami új egyéni rekord. Ezt követően 50 méteren sem talált legyőzőre: délelőtti, 25.13-as idejével egyedüliként úszott 26 másodperc alatt. A fináléban tovább gyorsult, 24.97-es idővel nagyon magabiztosan nyerte a második bajnoki címét. Zárásként az 50 pille B döntőjében hetedikként ért célba (28.69).

Az ob után pedig újabb örömhírként kiderült, Senánszky Petra is ott van a Fukuokában megrendezendő nyári világbajnokságra összeállított válogatott keretben, 50 gyorson.

Tenerife megmentette

– Nagyon vártam az ob-t, egy fontos állomása az elkövetkezendő fél éves időszaknak, kíváncsi voltam, milyen időket tudok úszni. Nem tagadom, nehéz volt az átállás, főként mentálisan, egészen más az uszonyosúszás, mint a klasszikus. Az is nehezítette a helyzetem, hogy csak a 25-ös medence állt rendelkezésre Debrecenben, emiatt más városokban is kellett edzenem.

Életem legnehezebb téli felkészülési időszakán vagyok túl. Mondhatom, hogy megmentette a szezonom az a három hét, melyet Tenerifén tölthettem.

A körülmények csodásak voltak, jó érzéssel töltött el, hogy a válogatott többi tagjával készülhetek, sokat tudtam edzeni, nagyon feltöltött az az időszak, szükségem volt a környezetváltozásra – ismertette az előzményeket Petra, aki örök maximalistaként, bár boldog azokkal az eredményekkel, melyeket elért az ob-n, ugyanakkor titkon ennél is többet remélt magától.

– Nagyon jó időt úsztam 100-on a döntőben, örültem, pláne, mert inkább az 50-re fektettük a hangsúlyt. A rövidebb távon is remek időt értem el, mégsem voltam felhőtlenül boldog. Úgy gondoltam, ideje lenne már országos csúcsot úsznom, persze tudom, így sem lehetek elégedetlen. Az 50 pillangót is bevállaltam, szeretem feszegetni a határaimat, látszik, hogy abban még sokat kell fejlődnöm, de nem szeretném elengedni. Összességében elégedett lehetek, annál is inkább, mert bekerültem a vb-keretbe is – fogalmazott a DSI klasszisa.

Sok a lemaradása

Megtudtuk azt is, Petra remekül érzi magát a legjobbak között, a válogatott úszók nyitnak felé, és edzője, Kókai Dávid felé, látják, hogy van munkabírásuk, és profin állnak mindenhez. A cívisvárosi sportolóhölgy a kaposvári viadal után sem pihenhet, hiszen várnak rá a további feladatok.

– Életemben nem edzettem annyit, mint az utóbbi időben, sok a lemaradásom a többiekhez képest, amit be kell hoznom. Egy szűk három hét múlva egy nemzetközi viadalon indulok, Cannes, Marseille és Monaco lesznek az állomásai egy hét alatt, szoknom kell az ilyenfajta terhelést is, magam is érdeklődve várom, mennyire fog „ízleni” – fogalmazott Senánszky Petra, aki az uszonyait sem tette le örökre, szeretne még rajthoz állni szeretett sportágában is.

KSZD