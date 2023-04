A mutatványok között volt, hogy a kaszkadőrök puszta kézzel tartották magukat a driftelő verdák tetején. Sőt, még az egyik nézőt is bevonták a lángoló mutatványokba, aki az izgalmas percek után portálunknak értékelte a felejthetetlen pillanatokat.

Nem számítottam rá, hogy én is részt fogok majd venni a produkcióban. Gyermekkorom óta a motorozás szerelmese vagyok, hatalmas élmény volt. Nem volt ijesztő, inkább úgy fogtam, hogy hatalmas buli az egész. Biztos vagyok benne, hogy a kaszkadőrök is így élik meg, ezért ennyire látványos

– mondta Máyer Erika.

Máyer Erika a félelmetes mutatvány közben

A rendezvény hatalmas múltra tekint vissza, s a cívisvárosban is többször jelen voltak már a show résztvevői. Az XXL Monster Truck főszervezője, Richter Erika elmondta, szeretnek Debrecenbe jönni, s örülnek, hogy szombaton is ennyien kilátogattak a Gázvezeték utcára. – 1997-ben kezdtük, először két autóval, de napjainkban már nyolccal dolgozunk. Kezdetben cirkusszal foglalkoztunk, de váltani szerettünk volna, s valami olyat létrehozni, ami nem volt addig Magyarországon, és azóta is csak mi képviseljük ezt a sportot egész Európában.

Szeretjük a debreceni közönséget, szerencsére a létszámmal sincs gond, folyamatosan olyan visszajelzéseket kapunk, ami pozitív. Kívülről pofonegyszerűnek tűnhet a produkciónk, de sok veszélyt is hordoz magában. A srácainknak több évnyi munkája köszön vissza a műsorokban

– nyilatkozta a szakember.

Azok, akik a helyszínen tekintették meg a rendezvényt, egy darabig biztosan nem felejtik azt és minden bizonnyal felkerült néhány luxusautó a bakancslistájukra. Az XXL Monster Truck rendezvénysorozat a következő héten Hajdúböszörménybe látogat majd.

