Jön a szezon utolsó csörtéje, a DEAC férfi röplabdázói vasárnap 18 órakor a DESOK-ban megkezdik a Kecskemét elleni párharcot, amelyen eldől az ötödik hely sorsa. A párviadal az egyik fél harmadik sikeréig tart, így akár ötször is összecsaphatnak egymással a gárdák. Fodor Antal legénysége az alapszakaszban hazai környezetben és idegenben is két vállra fektette a „hírös” városiakat, bár akkor még Willian is bevethető volt. A debreceniek brazil játékosa műtét után lábadozik, így a mostani idényben már nem léphet pályára – számolt be róla a DEAC a honlapján.

Bíznak a győzelemben

– Sajnos úgy fest, hogy Willian mellett másik kulcsemberünkre sem számíthatunk a hétvégén, emiatt nem a megszokott felállásban vághatunk neki a találkozónak – mutatott rá Fodor Antal. – A problémáink ellenére bízunk a győzelemben, bár abban biztosak lehetünk, hogy ezt nem adják ingyen a kecskemétiek.

Úgy tudjuk, hogy náluk is akadnak gondok, nemrég például Argilagos személyében egy pontgyáros távozott tőlük. Motiváltan várjuk a párharcot, hiszen az ötödik hely klubtörténeti siker lenne. A szezon előtt minimális célunk a bennmaradás kiharcolása volt, de abban is bíztunk, hogy a tavalyi hatodik helyezésünket meg tudjuk ismételni.

Az elődöntőbe jutás sem okozott volna szenzációt, ám a sérülések miatt végül erről lemaradtunk – mondta rutinos szakvezetőnk.

A DEAC az előző kanyarban a Kistextet kétszer is megverte, ezzel biztossá vált, hogy megküzdhet az ötödik pozícióért.

– Nem volt teljes a keretünk ezeken a meccseken, ettől függetlenül viszonylag magabiztosan teljesítettük a feladatot. Külön öröm, hogy több fiatal játékosunk is jó játékkal rukkolt elő a fővárosiak ellen. Ellenfelünk teljesítménye az idény második felében sokat javult, ezt mi is tapasztaltuk – zárta mondandóját Fodor Antal.

A DEAC-Kecskemét meccset a szurkolók ingyen tekinthetik meg.

HBN