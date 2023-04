Ahogy arról portálunk is beszámolt, az MVFC Berettyóújfalu egy kiélezett összecsapáson 5–4-re megverte az Aramist hazai pályán. A Futsal NB I. felsőházi rájátszásának 6. fordulójában megrendezett találkozót a helyszínen is sokan figyelemmel követték, azonban a Pálfi István Rendezvénycsarnoktól több mint 2000 km-re is szurkoltak a Mezei-Villnek. A JVSC Komádi és a BUSE fiataljai egy barcelonai utánpótlástornán vesznek részt, és onnan segítették kiszurkolni a hétfő esti győzelmet.

BA