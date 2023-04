A találkozó kezdetén felváltva estek a pontok, de a játékrész közepén a vendégek támadóbb jellegű szervái eredményre vezettek és ezzel több pontos előnyt szereztek. Bár partiban volt a DSZC-Eötvös DSE, a magasabb dunántúli csapat támadásban és sáncban is hatékonyabb volt, így megnyerte a kezdő etapot - olvasható a csapat portálunkhoz eljuttatott közleményében.

A második szettben görcsössé vált a házigazdák akarása, egymás után rontották el a szervákat, a Balatonfüred pedig élt a lehetőséggel és megduplázta előnyét.

A harmadik játszmában is jelentős előnyt alakított ki a vendégegyüttes. Amikor 13:20-nál már a legtöbben elkönyvelték, hogy ismét szettveszteség nélkül nyer a SZBRA, akkor egyszerre az akkor már liberóként játszó Fehérvári Vivien és csapattársai feltámadtak, és egyre közelebb kerültek a vendégekhez. Kovács Anett kiválóan szállt be a játékba, egymás utáni két megmozdulása is pontot eredményezett, Berza Fanni is jókora sáncokat osztott ki és a többiek is mind hozzátettek a felzárkózáshoz. 22:24-nél, majd 24:24-nél is időt kért a vendégek edzője, de Kovács Anett szerváiból nem tudtak eredményes támadást felépíteni a vendégek, így a DSZC-Eötvös DSE jutott szettlabdához. Ezután felváltva zárhatták volna le a csapatok a játszmát, de mindkét oldalon nagy mentéseket láthattak a szép számmal kilátogató nézők, így egészen a 30. pontig tartott a játékrész, amely a DSZC-Eötvös DSE sikerével zárult.

A negyedik szettben ismét eredményesen nyitottak a vendégek, a debreceniek koncentrációja csökkent, így a Balatonfüred le tudta zárni a találkozót.

A DSZC-Eötvös DSE legközelebb 2023. április 16-án a TFSE csapatához látogat.