A közgyűlést, melyen három napirendi pontot tárgyaltak, prof. dr. h. c. Mocsai Lajos, a MEFS elnöke vezette le.

A Közgyűlés első napirendi pontjaként Juhász Péter a MEFS főtitkára ismertette a 2022. évi szakmai beszámolót. – 2022-ben nagyobb hangsúlyt kapott a nemzetközi egyetemi sport a 2024-es Európai Egyetemi Játékok előkészületei révén. Egyre aktívabb kapcsolat alakult ki az EUSA-val, továbbá a FISU-nál nem titkolt szándéka a MEFS-nek, hogy a 2023-as tisztújító közgyűlésen magyar tagja is legyen a FISU-nak, melyre az előkészületek már a 2022-es évben megtörténtek – emelte ki a főtitkár. A 2022. évi Európai Egyetemi Játékokon 47 éremmel zárt a magyar egyetemi csapat. Az eddigi legnagyobb 417 fős csapatból a legtöbb hallgatót a TF adta, mely multisport eseményen a teljes rendezvény vonatkozásában Magyarország a képzeletbeli éremtábla 5. helyén zárt. A 2022-es EVB-kről is érmekkel tértek haza (hosszúpályás gyorskorcsolya, evezés). Megrendezte a MEFS a 2024-es EEJ-re való felkészülésként Miskolc helyszínnel az első MEFOB FESZTIVÁLt, ahol 8 sportág képviseltette magát, több mint 1000 egyetemista sportoló részvételével. Ezen felül folytatódott az Universitas Kupa, az Egyetemi Túrasorozat és az EFOTT Fesztiválon a HÖOK-MEFS-EFOTT kooperációban 30 sportággal színesítettük a fesztivált. 2022-ben a MEFS bekapcsolódott EU-s projektbe is, mely fókuszában a Z generációs önkéntesek álltak - olvasható a mefs.hu-n.

Kovácsné Csíkos Anikó a MEFS pénzügyi vezetője ismertette a 2022-es év pénzügyi beszámolóját és közhasznúsági jelentését.

Dr. Pavlik Lívia, a Felügyelőbizottság elnöke ismertette a Felügyelőbizottság jelentését, melyben a megállapították, hogy a 2022-es évi beszámoló, pénzügyi és közhasznúsági jelentés a hatályos jogszabályoknak megfelelő. A Felügyelő Bizottság a 2022. évi beszámolót, pénzügyi és közhasznúsági jelentést a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta, melyet a Közgyűlés szavazás után egyöntetűen elfogadott.

A következő napirendi pontként Juhász Péter ismertette a 2023. évi szakmai programot, Kovácsné Csíkos Anikó pedig a 2023. évi pénzügyi tervet, melyet a Közgyűlés szavazás útján egyöntetűen elfogadott.

A főtitkár ismertetése alapján a 2023. év a mozgalmasan fog telni. Összhangban a Hajós Alfréd Tervvel (HAT 3.0) a 2023-as év fókuszában versenysport területén a téli és nyári Egyetemi Világjátékok, a 17 Európai Egyetemek Bajnoksága (köztük három magyar helyszínnel: Tollaslabda EEB, Vízilabda EEB – Miskolc, 3×3 Kosárlabda EEB – Debrecen). A 2024-es EEJ-vel kapcsolatban a szervezés megfelelő ütemben halad. A Játékok szervezésébe belépett az NRÜ. Nemzetközi sportdiplomácia területén a 2023-as év célkitűzése, hogy az idén novemberben tartandó FISU Tisztújító Közgyűlésén a Végrehajtó Bizottságnak legyen magyar tagja. Számos 2026-as EVB rendezése kapcsán folynak tárgyalások a sportági szakszövetségekkel a pályázat beadásához annak érdekében, hogy elnyerje hazánk azok rendezési jogát. Számos sportaktivitást támogat a MEFS a 2023-as évben is, mint például a KEK, az Ágazati Sportnapok. Az idei évben 4 Erasmus+-os pályázathoz kapcsolódunk és bízunk benne, hogy a pályázati anyagainkkal nyerni tudunk, mellyel közel 500 milliós költségvetése lehet a MEFS-nek – zárta beszámolóját Juhász Péter, a MEFS főtitkára.

Harmadik napirendi pontként a MEFS elnöke Mocsai Lajos a Közgyűlés elé terjesztette az új tagok belépését. Az alábbi új tagok kérték felvételüket a MEFS-ben: Műegyetemi Evezős Club, a Műegyetemi Hallgatói Kft., a Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Hallgatói-Dolgozói Sportegyesülete. A felvételüket a Közgyűlés egyhangúlag megszavazta, így 35 egyesületi tagra bővült a létszám.

A MEFS Közgyűlésén hagyományosan az egyetemi sportért kiemelkedő munkájuk elismeréseként a MEFS által alapított díjakat is kiosztották. A díjakat Prof. Dr. h. c. Mocsai Lajos, a MEFS elnöke, Dr. Gál András Levente és Prof. Dr. Bács Zoltán a MEFS alelnökei, Dr. Freyer Tamás és Rakaczki Zoltán, a MEFS elnökségi tagjai, Eszterhai Marcell a HÖOK elnöke adták át.