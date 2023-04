Az év legjelentősebb hazai egyetemi multisportrendezvényének ad otthont Debrecen április 28. és május 1. között. A Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság (MEFOB) döntőin nyolc sportágban csaknem ezer sportoló küzd a győzelemért egy felejthetetlen fesztivál keretében. Az esemény megnyitóját pénteken délelőtt tartották a Nagyerdei Stadionban.

– Óriási megtiszteltetés, nagy kihívás, és egyben hatalmas felelősség a Debreceni Egyetem számára, hogy megrendezhetjük a MEFOB Fesztivált. Négy nap alatt közel négyszázan munkálkodunk azért, hogy minden a legnagyobb rendben legyen.

Készen állunk, hogy egy sikeres rendezvényt hozzunk tető alá. Ez egyben felkészülés is a 2024-es Európai Egyetemi Játékokra, azért dolgozunk, hogy egy napon olyan elismertsége legyen az egyetemi bajnokságnak, mint az USA-ban.

A MEFOB Feszt is azt üzeni, hogy az egyetemi sport létezik, él Magyarországon – nyitotta meg a felszólalók sorát a DE Sporttudományi Koordinációs Intézet igazgatója, Balogh László.

Mocsai Lajos, a Magyar Egyetemi–Főiskolai Sportszövetség (MEFS) elnöke úgy fogalmazott, ez a cívisvárosi rendezvény a sport ünnepe, és örömmel hívta fel rá a figyelmet, hogy a MEFOB döntőin évről-évre nő a résztvevők száma. – Hetven százalék alatt van azon egyetemisták száma, akik heti két-három alkalommal sportolnak. Ez elkeserítő, és tennünk kell azért, hogy pozitív változás történjen ezen a téren. Ez az alkalom is egy remek lehetőség arra, hogy kedvet csináljunk a mozgáshoz. Hálás vagyok a Debreceni Egyetemnek, hogy ilyen kiváló körülményeket biztosít, bizonyíthatjuk, európai szinten is példával járunk elöl az egyetemi sportban.

A Nemzeti Sportügynökség vezérigazgató-helyettese, Baji Balázs elmondta, a magyar sport nem lehet sikeres az egyetemi sport nélkül. Beszédében ő is egy szomorú tényre hívta fel a figyelmet, miszerint a 18 éves élsportolók 80-85 százaléka morzsolódik le a továbbtanuláskor. A világbajnoki bronzérmes és Európa-bajnoki ezüstérmes gátfutó szerint abban, hogy a sportolás egész életünkre beépüljön a mindennapjainkba, az egyetemeknek óriási szerepük van.

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának első embere, Eszterhai Marcell is arra hívta fel a figyelmet, hogy húsz százalékra emelkedett azon egyetemisták száma, akik nem szeretnek sportolni. Nézete szerint az ilyen rendezvények is nagyszerű alkalmat biztosítanak arra, hogy megszólítsák a mozgás ellen ágálókat.

– Akármerre járok az országban, rendszeresen felmerülő kérdés, melyet feltesznek nekem, mi a sikerünk kulcsa. Nem árulok el nagy titkot, mikor elmondom, az önkormányzat és az egyetem közötti együttműködésen alapszik az eredményesség, mely számost területen, így a sportban is megmutatkozik. Ennek újabb ékes példája a MEFOB Feszt – hangzottak Debrecen alpolgármesterének, Barcsa Lajosnak a szavai a megnyitón.

Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja elmondta, nagy örömükre szolgál, hogy a MEFOB Fesztivál házigazdái lehetnek. Egyúttal hangsúlyozta, az érdeklődés igen nagy, ami jelzi, az egyetemi sport nem csak hogy él, élni is fog.

Nem kockáztat

A sportrendezvényt a Debreceni Egyetem, a DEAC, a MEFS és Debrecen városa közösen hozza tető alá. Nyolc sportágban, atlétikában, cheerleadingben, ultimate frizbiben, sakkban, teniszben, kosárlabdában, futsalban és vízilabdában versengenek a résztvevők. A helyszínek sorában ott van a Gyulai István Atlétikai Stadion, a DEAC Sportcampus, a DESOK Sportcsarnok, az Oláh Gábor utcai Sportcsarnok, a DE főépület, a DEAC Tenisz Centrum, és a Debreceni Sportuszoda.

Nagykövetként neves cívisvárosi sportolók álltak az esemény mögé, Battai Sugár Katinka vívó, Kozák Luca és Szilágyi Réka atléta, Senánszky Petra uszonyos úszó és Baráth Péter labdarúgó is szívesen vállalta a felkérést.

– Most kezdődik még számomra a versenyszezon, de úgy néz ki, nem tudom vállalni az indulást a MEFOB Feszten. A csütörtöki dobóedzésen fájdalmat éreztem a derekamban, szerencsére nincs komoly baj, ugyanakkor a budapesti vb előtt nem lehetek felelőtlen, fő a biztonság. Ennek ellenére kilátogatok majd az atlétikaversenyre, melyen a színvonal garantált – nyilatkozta portálunknak Szilágyi Réka, a DSI gerelyhajítója, aki számára óriási megtiszteltetés, hogy őt kérték fel az esemény egyik nagykövetének. Réka, aki igazságügyi igazgatási szakon tanul, úgy véli, sok minden múlik az időbeosztáson, ha az ember akarja, meg tudja oldani, hogy az élsport mellett is jusson ideje a tanulmányaira. Megtudtuk, a kiváló atléta az egyetemen is sikerre éhes, így jövőre a komplex rehabilitáció szakon folytatja.

A megnyitó után tartották a MEFS közgyűlését, melyen több díjat is kiosztottak, többek között a Debreceni Egyetem dolgozóinak.

A Debreceni Egyetem díjazottjai

MEFS Hajós Alfréd Aranyplakettje az Egyetemi-Főiskolai Sportért

Díjazott neve: Lóczi Lászlóné Kovács Marianna, a DEAC ügyvezetője

MEFS Csik Ferenc Ezüstplakettje az Egyetemi-Fősikolai Sportért

Díjazott neve: Jóna Katalin testnevelő tanár

MEFS Elek Ilona Emlékérem az egyetemi sport támogatásáért

Díjazott neve: Perényi Gabriella testnevelő tanár

MEFS Gedényi Mihály Elnöki elismerő oklevél az egyetemi sport szervezéséért

Díjazott neve: Lovas Erika, a DE Sporttudományi Koordinációs Intézet ügyintézője

Fiatal sportszakemberek Németh Angéla Magyar Egyetemi Sportért Érdemérme

Díjazott neve: Bács Bence András, a DEAC Futball Nonprofit Kft. ügyvezetője

Magyar Egyetemi-Főiskolai Halassy Olivér Hallgatói Díjazott

Díjazott neve: Csont István, a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzat elnöke

