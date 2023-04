A párosítások

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely U20–KJ1 továbbjutó

NKA Pécs U20–DEAC Kosárlabda Akadémia U20

Pécsi VSK-VEOLIA U20–Sopron KC U20

Budapesti Honvéd Sportegyesület U20–KJ2 továbbjutó

KJ1: Atomerőmű KSE Bonyhád U20–KTE-Neumann János Egyetem U20

KJ2: MAFC U20–Szolnoki Olajbányász U20 A döntő műsora

2023. április 27., csütörtök

10 óra: NKA Pécs U20–DEAC Kosárlabda Akadémia U20 (A)

12.30: Budapesti Honvéd Sportegyesület U20–KJ2 továbbjutó (B)

15 óra: Megnyitó

15.30: Pécsi VSK-VEOLIA U20–Sopron KC U20 (C)

18 óra: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely U20–KJ1 továbbjutó (D)



2023. április 28., péntek

10 óra: A vesztes–B vesztes (I.)

12.30: C vesztes–D vesztes (II.)

15 óra: A győztes–B győztes (III.)

17.30: C győztes–D győztes (IV.)



2023. április 29., szombat

9 óra: I. vesztes–II. vesztes (Mérkőzés a 7. helyért)

11.30: I. győztes–II. győztes (Mérkőzés az 5. helyért)

14 óra: III. vesztes–IV. vesztes (Bronzmérkőzés)

16.30: III. győztes–IV. győztes (Döntő)