Talán sokaknak ismerősen csenghet az Ultrabalaton, amely a „magyar tengert” megkerülő, egykörös verseny egyben Közép-Európa legnépszerűbb futóversenye. A megmérettetést egyéniben, váltóban, futva vagy bringával teljesíthetnek a résztvevők. A 211 kilométeres ultrafutó verseny 2007-ben még 200 fővel rajtolt, 2022-ben pedig már 17 ezren vágtak neki az emberpróbáló viadalnak. Ennek apropóján a DEAC sajtó nyilvános edzést tartott a Dóczy utcai Sportcampuson, amelyen a csapat vezetője, Korpás István nyilatkozott várakozásairól. – Tavaly az egyetem elindította a Dolgozói Mozgásprogramot, és hamar rájöttem, hogy a DEAC sosem indult még az Ultrabalaton versenyen. Elkezdtük közösen vizsgálni a lehetőségeket, hogy miként lehetne nevezni. Ekkor már figyeltem azokat az embereket, akikkel létrehozhatnánk egy csapatot, nyilván nehéz, hiszen olyanokból kellett egységet kovácsolni, akik jóformán nem is ismerték egymást. Remek közösség alakult ki a végére, s ennek köszönhetően már részt tudunk venni a megmérettetésen.

Rutinos versenyzőnek számítok, de nem hiszem, hogy könnyű dolgunk lesz, hiszen mindenki győzni szeretne. Ennek ellenére nem támasztunk magunk elé túlzott elvárásokat, ám természetesen szeretnénk jól szerepelni és méltóképpen képviselni a Debreceni Egyetemet.

Úgy gondolom, hogyha valaki teljesíti a távot, akkor már győztesnek mondhatja magát. Úgy funkcionálunk, mint egy család, ennek is köszönhető a folyamatos jó hangulat. Egyénileg szoktunk leginkább edzeni, mindenki tudja, hogy mire van szüksége a megfelelő kondihoz, reméljük elég lesz a sikeres szerepléshez – mondta a sportoló, majd hangsúlyozta: tudatosan fél éve készülnek az Ultrabalatonra és remek állapotban, motiváltan várják a kezdést.

Vezetői szemmel

Országszerte híres a DEAC, hiszen rengeteg szakosztálya van a debreceni klubnak, s sokan talán irigykedve is figyelhetik a cívisvárosban sikeresen működő szervezetet. Az ügyvezető, Lóczi Lászlóné Kovács Marianna a HAON-nak elmondta, rendkívül büszkék a futóikra, és eredménytől függetlenül sikerként könyvelik el az indulást az Ultrabalatonon. – A Debreceni Egyetem dolgozóiból egy szabadidő szakosztály jött létre mintegy másfél éve, s jelenleg már majdnem ezer aktív sportolónk van. Ezek az atléták gyakorlatilag bármilyen sportággal meg tudnak ismerkedni nálunk. A futók maguk jelezték, hogy szeretnének komolyabb versenyen is elindulni, aminek nagyon örültünk, hiszen megsüvegelendő, ha valaki szabadidős sportból versenyszerűen is szeretné képviselni klubunkat.

Tavaly két atlétát igazoltunk, idén pedig már odáig jutottunk, hogy Közép-Európa legnépszerűbb futóversenyén is részt tudunk venni. Ez egy remek dolog, hiszen ezzel is tovább öregbíthetik a DEAC nevét szerte az Magyarországon.

Ettől eltekintve, nem gondolkozunk konkrét helyezésben, ez a sportolóinknak lesz visszajelzés, hogy hol is tartanak a sportágban. Az egyik legnagyobb célunk, hogy ebből az ezer főből egyre többen legyünk, és akár jövőre több csapattal is tudjunk indulni az eseményen – fogalmazott a szakember.

Az Ultrabalatont május 4–7. között rendezik, amelyen immár debreceni sikerekért is szoríthatnak a cívisvárosi emberek.

