Budapestre látogattak hétfőn a DEAC futsalosai, ahol az addig nyeretlen Aramis ellen léptek pályára Elek Gergő tanítványai. A végletekig kiélezett mérkőzésen a hazai és a Debreceni Egyetem csapatnak is volt esélye a sikerre, és néhány másodperccel a vége előtt a fővárosiak szerezték meg a győzelmet. Vass Ottó, a fekete-fehérek csapatkapitánya a HAON-nak értékelte a találkozót. – Körülbelül 80 százalékban volt nálunk a labda, de tipikusan az a találkozó volt, amelyen éreztük, hogy meg fogja bosszulni magát a sok kimaradt helyzet. Sajnos ez be is igazolódott, hiszen négy másodperccel a vége előtt kaptuk a mindent eldöntő találatot. Ekkor már mindent egy lapra feltéve támadtunk, ők pedig üres kapura voltak eredményesek.

Azért is fáj a vereség, mert szinte végig a mi akaratunk érvényesült, és öt rúgott góllal meg kellett volna nyernünk a meccset, de sajnos a hat bekapott találat túl sok.

Ha egy csapat idegenben ennyiszer betalál, akkor el kellene hoznia a három pontot, sajnos ez nem sikerült – nyilatkozta a DEAC játékosa.

Csapatkapitányi szerep

Egy vereség mindig rosszkor jön, ám, ha az utolsó pillanatokban dől el a három pont sorsa, akkor különösen megfoghatja a vesztes fél tagjait. A DEAC csapatkapitánya, Vass Ottó portálunknak elmondta, milyen szerepet kell betöltenie ilyen alkalmakkor az öltözőben. A játékos továbbá elárulta, milyen céljaik maradtak a szezon hátralévő részére. – Ebből a vereségből le kell szűrnünk a tanulságokat, ekkor tanulhatunk belőle.

Szerencsére a rúgott góljainkkal nem volt probléma, de a szezon hátralévő részére javítanunk kell a védekezésünkön. Sokat fogunk videózni, s ezzel tudunk majd fejlődni, de a befejezéseknél pontosabbnak kell lennünk.

Kapitányként nem tehetem meg, hogy magamba roskadjak, igyekszem mindenkihez odamenni, felvidítani mindenkit. Abban a pillanatban sokszor nem úgy csapódik ez le, hogy szívesen beszélgetnek, ami érthető, de a nap végén szerencsére kapok pozitív visszajelzést.

Hála az égnek, jó hangulatú társaságról beszélünk, s segítséget is szoktam kapni a társaktól a pozitív légkör fenntartására. Ezzel a vereséggel nehezebb helyzetből várhatjuk a folytatást, de lesz két kulcsmeccsünk a Veszprém és az Aramis ellen.

Amennyiben a többiek nem tudnak bravúrt végrehajtani, akkor szerintem ez is elég lehet arra, hogy a harmadik helyért küzdhessünk – mondta a kapitány, majd hangsúlyozta: reális célokat tűznek ki maguk elé, de szeretnének még meglepetést okozni a Debreceni Egyetem együttesének játékosai.

A DEAC több mint két hét múlva fog újra pályára lépni a felsőházi küzdelmekben, április 22-én Kecskeméten vendégeskednek Elek Gergő tanítványai.

Orosz Krisztofer