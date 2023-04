A DEAC férfi futsalosai az MVFC elleni vereséget követően az Aramis csarnokában próbáltak visszatérni a helyes útra. Foghíjas kerettel vághattak neki az ütközetnek, mivel Berecz Rafael, Nagy Bence és Deiby Arango sem léphetett pályára, előbbi két játékos sérülés, a kolumbiai légiós pedig eltiltás miatt.

Az első gól a negyedik percben született, a hatoson belül ólálkodó Kövesdi Zsombor elé került a labda, aki élt a lehetőséggel. A 11. minutumban egyenlítettek a debreceniek: Thiago adta a gólpasszt, az akciót Rácz Zsolt fejezte be. Nem sokkal később a brazil légiós a saját térfeléről vette be az üresen tátongó kaput, ezzel megvolt a vezetés. Aztán újabb fordulat jött, Kövesdi Zsombor asszisztja után Sóvári Benedek köszönt be. A szünet előtt újra felpörögtek az események, előbb Tóth Attila leültette a védőjét, majd a lövését nem tudta hárítani a kapus, majd Kövesdi centerezését Szücs Barna juttatta a gólvonalon túlra. 3–3-nál jött a szünet.

A második játékrészben sem vettek vissza gárdák, ennek köszönhetően folytatódott a góleső. A huszonötödik percben egy szögletet követően Vattamány Dávid bombája a jobb felső sarokban pihent meg. Az etap derekán Thiago villantotta meg a rúgótechnikáját, ezzel 4-4-re módosult az állás. Bognár Bence találata miatt megint a vendégeknek kellett futnunk az eredmény után. Tóth Attila parádés szólóból szerezte meg a második gólját, így a 36. percben megint úgy tűnt, hogy remivel zárul a meccs. A hajrában Elek Gergő elővette az öt a négy elleni felállást, ám ebből sajnos az Aramis profitált, ugyanis egy labdavesztés miatt Vattamány a felezővonalról lőtt az üres kapuba. Ezzel egy rendkívül fordulatos összecsapáson az Aramis 6–5 arányban nyert a DEAC ellen. A debreceni együttes legközelebb április 24-én a kecskemétiekkel csap össze idegenben.

A tények NB I. felsőház, 5. forduló

Aramis SE–DEAC 6–5 (3–3)

Budaörs, Aramis Csarnok. Vezették: Juhász Dávid (Kiss Gergő, Tóth-Tolnay Annamária)

DEAC: Krajcsi – Vass, Harmati, Tóth A., Szabó Á. Cserék: Tóth Benedek, Szatmári, Thiago, Rácz, Sándor K., Magyar, Győri, Tóth Barnabás. Vezetőedző: Elek Gergő

Gólszerzők: Kövesdi (4.), Sóvári (14.), Szücs (20.), Vattamány (25., 40.), Bognár (34.), ill. Rácz (11.), Thiago (13., 29.), Tóth A. (20., 36.)