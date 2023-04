A Magyar E-sport Szövetség idén is díjazza az év kiemelkedő teljesítményeit. A 2022-es K&H Év e-sportolója díjra a DEAC szakosztályvezetője, Kosda Bence három kategóriában is a jelöltek között található. Bence a legjobb három közé került az Év RTS és kártyajáték e-sportolója, az Év MOBA-csapata (amelynek ő a másodedzője) és az Év e-sport edzője (a DOTA2 válogatott edzőjeként társával, Benedek Dániellel együtt) kategóriában. Az ünnepélyes díjátadást most szombaton rendezik Budapesten, a Magyar Sport Házában.