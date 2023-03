A helyosztókhoz érkeztek a válogatottak a debreceni rendezésű női futsal Európa-bajnokág Final Fourjának vasárnapi játéknapján. Délután 5 órakor kezdetét vette a Portugália–Magyarország bronzmérkőzés, amelyre szép számban érkeztek nézők a Főnix Arénába.

A találkozó első helyzetét a 2. percben rögtön gólra is váltotta Portugália, igaz, Kota Gabriella öngóljának írták a találatot (0–1). A korai hidegzuhany ellenére a piros mezes magyar lányok lelkesedését lehetett dícsérni, minden labdáért megküzdöttek. Frank Tamás együttesének kapujában Torma Lilla újfent bizonyította, hogy klasszis teljesítményre képes, egyértelműen a mezőny egyik legjobbja volt az első játékrészben. A 8. minutumban óriási ziccere volt lányainknak, de Tóth Nóra nem járt sikerrel. A félidő feléhez közeledve többet birtokolták a labdát a fehér mezes portugálok, de Krascsenincs Petráék rendkívül szervezetten futsaloztak. Pár pillanattal később hosszas videózás után a játékvezetők büntetőt ítéltek Portugália javára, melyet Carla Vanessa értékesített (0–2). Már-már azt lehetett érezni, hogy a magyar válogatott ki tud jönni a szorítóból, ám ekkor Sara Ferreira megszerezte a harmadik találatukat (0–3). A meggypirosban játszó nemzeti csapatnak csak lehetőségei adódtak, hiszen az utolsó passzokba valahogy mindig hiba csúszott, így nem sikerült a zárkózás. A legnagyobb magyar helyzetre a 16. percig kellett várni, Kota szerzett labdát, majd egy az egyben vezethette a kapusra, de Ana Catarina bizonyította miért tartják a világ egyik legjobb kapusának. A lefújást megelőző utolsó percben Carla Vanessa megszerezte saját maga második, csapata negyedik gólját (0–4).

A második félidő nem is kezdődhetett volna rosszabbul magyar szempontból, rögtön az első percben Lídia Moreira szerezte meg az ötödik portugál gólt (0–5). Már az első játékrészben eldőltek a lényegi kérdések, de a magyar közönség egy pillanatra sem hagyta abba a lányok buzdítását, akik szívvel-lélekkel küzdöttek. Ellenfelük azonban nem vett vissza, s Carol révén nem sokkal később újabb találatot jegyeztek (0–6). Újabb egy perccel később ismét Carol volt eredményes (0–7). Az összecsapás ezen periódusában egyetlen célja lehetett a magyar válogatottnak, gólt szerezni a vasárnapi napon remeklő Portugália ellen. Ezen a napon azonban semmi sem akart összejönni, Fifo is betalált a 28. percben, így már nyolc volt a különbség (0–8). Pár pillanattal később ismét Fifo volt eredményes, teljesen szétesett a magyar együttes(0–9). A vasárnapi napon minden összejött Portugáliának, a 31. minutumban Janice majdnem fél pályáról szerzett újabb találatot (0–10). Nem vettek vissza a portugálok, s a 36. percben Pisko növelte előnyüket (0–11). Kettő perccel a lefújás előtt Carla Vanessa meglőtte a tizenkettediket is. (0–12), amellyel kialakult a 12–0-s végeredmény.