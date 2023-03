Folytatódott vasárnap a Fedettpályás Atlétikai Európa-bajnokság Isztambulban, és szombat után ismét a DSI Debrecen gátfutójáért, Kerekes Grétáért izgulhattunk. A magyar versenyző a selejtezőből 8,04 másodperces eredménnyel jutott be a vasárnap délelőtti elődöntőbe, de lehetett sejteni, hogy még talán ennél is jobb idő kell a döntőhöz.

Ez nem is maradt el, hiszen Kerekes Gréta egyéni csúcsát megdöntve, 8,00 másodpercet futva negyedik lett futamában, ami azt jelenti, hogy bejutott az Európba-bajnokság esti fináléjába.

Néhány pillanatra aggódhattunk, hiszen szinte teljesen egyszerre ért be 3-4 atléta is a célba, ráadásul Gréta az utolsó métereken át is lépett a szomszédos pályára. Azonban szerencsére ebből nem lett gond és továbbjutást érő negyedik hely is meglett. A futamból még a finn Reetta Hurske, a francia Laeticia Bapté és az ír Sarah Lavin lesznek ott Gréta mellett a döntőben. A DSI atlétája összesítésben a hetedik legjobb idővel vívta ki magának a jogot, hogy a fináléban futhasson.

Kerekes Gréta a sikeres elődöntőt követően az M4 Sportnak értékelt. – El sem hiszem! Nagyon-nagyon szoros a mezőny. Szerintem a közvetítésben is lehetett látni, ahogy leléptem az utolsó gátról, majdnem a hetes pályán fejeztem be a versenyt.

Olyan voltam, mint aki az életéért fut, úgy álltam neki, hogy egy életem, egy halálom és összejött. Saját magamnak és talán másoknak is én vagyok az év meglepetése, és úgy jöttem ki a pályára, hogy ez itt nem állhat meg.

Annyi kudarc, annyi rossz év után, amikor sokszor csak picim múlott a továbbjutás, úgy érzem, hogy most mindent visszakapok és pont jókor – fogalmazott.

A versenyzők célba érését követően 15-20 másodperc el szokott telni, amíg a kijelzőkön megjelenik a futam végeredménye. – Életem leghosszabb 15 másodperce volt, éreztem, hogy ott vagyok elöl a többiekkel, de láthattuk, hogy ezredeken múlott. Amíg vártuk az eredményeket az jutott eszembe, hogy csak ne én legyek megint az ötödik ugyanazzal az idővel, ezt már annyiszor átéltem, de szerencsére most győztesen jöttem ki ebből – mondta boldogan.

Kerekes Gréta végül elmondta, hogy felszabadultan áll majd rajthoz a döntőben. –

Felülmúltam azt, amiért jöttünk, nyilván még mindig szeretném átlépni azt a bizonyos 8,00 másodperces határt. De bármi történik a döntőben, emelt fővel térek majd haza, hiszen ismét ott vagyok Európa nyolc legjobbja között és nem volt könnyű idáig eljutni

– hangsúlyozta.

A DSI Debrecen atlétája vasárnap este 18 óra 55 perckor futja majd a 60 méter gát döntőjét az isztambuli Fedett Pályás Atlétikai Európa-bajnokságon.

Bakos Attila