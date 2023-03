Nem a legjobb előjelekkel várhatta a találkozót Andjelko Mandics alakulata, hiszen a héten Djordje Drenovac bokája kifordult az egyik edzésen, s bár hosszú időt nem kell kihagynia, Szegeden még nem tudta vállalni a játékot. Ennek megfelelően valamelyest átalakult a hajdúságiak kezdő ötöse, Tóth, Govens és Mócsán mellé a hosszú idő után visszatérő Garamvölgyi került be, míg „fiatal poszton” Neuwirth kapott lehetőséget – írta a deac.hu.

Utóbbi hárompontosával indult az összecsapás, majd egy ziccer után Mócsán is beköszönt kintről, így két perc elteltével máris időt kértek a hazaiak. Garamvölgyi tempója után már 10-0-ra vezettet a DEAC, de nem sokkal később az első szegedi kosár is megérkezett, Washington duplájára három és fél percet kellett várni. A folytatásban Govens lépett elő egykori kenyéradója ellen, az irányító nagyszerűen mozgatta társait, így a negyed hajrájára tovább nőtt a debreceni fór (9-22). A játékrész hajrájában azonban feltámadt a Szedeák, egy perc alatt három triplát is értékesítettek, s bár addig semmi nem utalt rá, szempillantás alatt visszajöttek négyre.

Person betörése után már 11-0-s rohanásnál jártak a Tisza-partiak, Scott pedig hiába törte meg a debreceni kosárcsendet egy középtávoli formájában, Washington hárompontosával már csak egy volt közte (23-24). Taylor percei következtek, a center tőle szokatlan módon négyből négy büntetőt is bevágott, majd egy tetszetős centermunka végén ismét meglépett a DEAC 23-30). A vendéglátók nem hagyták magukat, Washington és Person révén újra zárkóztak, és ugyan rengeteg büntetőt kihagytak az első húsz perc során, utóbbi kosarával végül ők mehettek egypontos előnnyel az öltözőbe.

A második félidőt is a DEAC kezdte jobban, Tóth és Mócsán remekelt támadó oldalon, így három és fél perc eltelével ismét magához hívta övéit a hazai szakmai stáb (43-50). Ez sem törte meg a fehér-feketék lendületét, Garamvölgyi triplájával, Govens gyorsindításával és Tóth szemfüles kosarával ismét kétszámjegyű volt az előny (45-57). A negyed záró perceiben Mócsán kapcsolt át szupersztár fokozatba, sorra szerezte emberrel a nyakán a kosarakat, majd az utolsó minutumban faulttal együtt értékesített egy hármast, nem sokkal később pedig a dudaszó pillanatában talált be távolról (55-67).

A negyedik etapban felváltva estek a kosarak, a cívisvárosiaknál nagyszerűen járt a labda támadásban, a türelmes és tudatos kosárlabdának köszönhetően pedig állandósult a különbség. Öt perccel az órán nagy hajrába kezdett a Szeged Nicholson és Person kosaraival tízen belülre zárkóztak (68-75). Hiába válaszolt Taylor két kosárral, nem állt le a Szedeák, szinte minden támadásból betaláltak, így másfél perccel a vége előtt Washington büntetői után már csak kettő volt közte (77-79). Már az utolsó percben jártunk, amikor Polyák elképesztően fontos hárompontost dobott, majd Nicholson kosarára is válaszolt kiszorított helyzetből. Washington kosara után már szabálytalankodni volt kénytelen a Szeged, de Mócsán higgadt maradt a vonalon, így ha nehezen is, de megszerezte 12. bajnoki sikerét is a DEAC a bajnokságban.