Az első harmadban Hoffman és Diószegi is betalált a vendégektől, míg a fekete-fehérek több ziccerüket is elrontották, ezért 2-0-s hátrányban mehettek pihenőre. Mindössze 25 perce zajlott a játék, amikor már négy góllal vezetett a Krokodilok, ám nem sokkal később Sauli Heikkilä passzát Varga Gergő gólra váltotta (1-4). Dorogi Kristóf kapus asszisztjából Nyisztor Szabolcs is betalált, visszahozva a meccsbe a DEAC-ot az utolsó harmad előtt.