A Debreceni VSC labdarúgócsapata szombaton este 19 óra 30 perctől a MOL Fehérvár FC vendége lesz az OTP Bank Liga 18. fordulójában. Ebben a bajnokságban már találkozott egyszer a két együttes, akkor a Loki 1–0-ra nyert a Nagyerdei Stadionban, megszerezve azzal az idény első győzelemét.

A mérkőzést megelőzően a DVSC vezetőedzője, Szrdjan Blagojevics beszélt a Haonnak. – Ahogy már korábban is mondtam, nagyon elégedettek vagyunk a tavaszi szezon indításával, hiszen 3–0-ra nyertünk, és szereztünk 3 pontot.

Tisztában vagyunk az erősségeinkkel, de természetesen a gyengeségeinkkel is. Alaposan kielemeztük a találkozót, hogy miket csináltunk jól és miket rosszul

– árulta el, majd hozzátette, megvizsgálták, hogy miben tud még fejlődni a csapat.

A Loki aktuális ellenfele közel sem a a tőlük elvárt szinten teljesít egyelőre a bajnokságban, hiszen az európai kupaindulásra hajtó Vidi csupán a 8. helyet foglalja el az NB I. tabelláján. A háromszoros bajnokcsapat hullámvölgyéről sokat elárul, hogy az idei kiírásban már 8 vereséget szenvedtek el, az elmúlt években több alkalommal is előfordult, hogy egész szezonban nem kaptak ki ennyiszer.

A dunántúli együttes is átesett már egy edzőváltáson októberben. Az akkor is már sereghajtó pozícióban álló Vasas verte 2–0-ra a Vidit a 11. fordulóban, ezt követően pedig a klub megvált Michael Borisz vezetőedzőtől és Sallói István sportigazgatótól egyaránt.

A csapat irányítását az a Huszti Szabolcs-Toldi Gábor páros vette át, amelyikkel a Debreceni VSC a 2020-2021-es idényben feljutott az élvonalba.

A visszatérő idényét is velük kezdte a Loki, azonban 2021 októberében távoztak az együttes éléről, és most először kerülnek ellenfélként szembe egykori csapatukkal. Ebből a szempontból is pikáns ütközet lesz, hiszen rengeteg debreceni játékost nagyon jól ismer a két szakember.

Szrdjan Blagojevics a Fehérvárral kapcsolatban úgy véli, hogy nem szabad a helyezésből kiindulni. –Egy új kihívás áll előttünk, a Fehérvár egy kifejezetten erős csapat, mondhatjuk, hogy ők az esélyesei az összecsapásnak. Tudjuk, hogy milyen eredményeket ért el az ellenfelünk az elmúlt időszakban.

Jelenleg nem olyan pozícióban vannak, mint amilyenben szerintem szeretnének lenni, de ez nem számít. Most mögöttünk vannak a tabellán, de ettől függetlenül minőségi futballistákból álló, remek együttesről van szó.

Próbáltam megerősíteni a fiúkban, hogy természetesen tisztelnünk kell a Vidit, de elsősorban saját magunkat kell tisztelnünk – fogalmazott a vezetőedző.

A szakember kiemelte, hogy mérkőzésről mérkőzésre, edzésről edzésre haladnak és mindig a következő állomás számukra a legfontosabb.

A szerb mester úgy érzi, hogy alaposan felkészültek az előttük álló találkozóra, hisznek magunkban és mindent meg akarnak tenni annak érdekében, hogy minél jobb eredményt érjenek el.

A MOL Fehérvár FC–Debreceni VSC NB I.-es bajnoki mérkőzés tehát szombaton 19 óra 30 perctől kezdődik, és az M4 Sport élőben közvetíti.

Bakos Attila