A pontosan féltávnál álló vármegyei I. osztályú labdarúgó bajnokság szombaton folytatódik a 16. fordulóval. A Haon a harmadik Monostorpályihoz és a második helyezett Hajdúnánáshoz már ellátogatott, ezúttal pedig a listavezető Nyíradony együttese fogadott bennünket.

A város utcáin este fél nyolc környékén nem nagyon láttunk már mozgást, a legtöbben az otthon melegében töltötték a hideg februári estét.

Az adonyi focicsapat tagjai azonban eltökélten edzettek a pályán, hiszen hamarosan jön a Balmazújváros elleni tavaszi nyitány.

Dán Ferenc

Forrás: Czinege Melinda

A vezetőedző, Dán Ferenc egy évvel ezelőtt a 13. helyen vette a csapatot, és már a 2021-2022-es szezon második felében is megmutatkozott munkájának a gyümölcse, hiszen a tavaszi idényben csak a bajnok Balmazújváros szerzett több pontot a Nyíradonynál. A tréning közben a szakember szakított arra időt, hogy beszéljen portálunknak az eddigi eredményekről és csapatáról. – A bajnokság elején a vezetőséggel az első öt hely valamelyikét tűztük ki magunknak. Nagyon örülünk neki, hogy listavezetők vagyunk, de a céljaink nem változtak.

Hogy őszinte legyek, nem is nagyon jellemző rám, hogy hosszú távon tervezgessek, nekem az a lényeg, hogy minden meccset megnyerjünk. Szoktam mondani a fiúknak, hogy minden egyes vereségbe egy kicsit »belehalok«, egyszerűen utálok veszíteni

– fogalmazott. Hozzátette, ebben az idényben szerencsére nem is sokszor fordult elő velük, hogy kikapjanak.

A szakember elárulta, hogy mindig alaposan felkészül az ellenfelekből, ő abban hisz, hogy alkalmazkodni kell hozzájuk, így lehet az erősségeiket kioltani és a gyengeségeiket kihasználni.

Az edzésen látható volt, hogy jó kapcsolatban vannak egymással a játékosok, baráti hangulatban telt a foglalkozás, de mindenki maximálisan figyelt a feladatára.

– Megmondtam már az elején a fiúknak, csak úgy lehet eredményt elérni, ha mindenki végzi a dolgát. Ha ők nem jönnek tréningre, akkor nem tudom számon kérni a hétvégén azt, amit gyakoroltunk. Ezt megértették, járnak, csinálják becsülettel, és ez meg is látszik a teljesítményünkön – fogalmazott.

Edzésben a Nyíradony VVTK

Forrás: Czinege Melinda

Dán Ferenc a munka mellett azt a kérdést is legalább ilyen fontosnak tartja, hogy milyen a légkör a együttesnél. – Csak úgy működhet, ha jó a hangulat a fiúk között, mert így tudnak igazán küzdeni egymásért. A csütörtöki edzés után is volt egy kis összetartás, ezzel is készültünk a szombati rajtra – árulta el.

A téli átigazolási időszakban nem történtek nagy változások, azonban, ahogy a szakember fogalmazott „némi vérfrissítés” sosem árt. Az együttesnek nem volt cserekapusa, ezt az űrt töltötték be Juhász János szerződtetésével, Ignáth Tamás tért vissza haza Ausztriából, illetve Nagy Milán érkezett a csapathoz.

A Nyíradony játékosai – a helyezésükből kifolyólag is – már izgatottan várják a folytatást. Ahogy a szakember már említette, ő annak a híve, hogy mindig a következő meccs a legfontosabb, de óhatatlan, hogy szóba kerüljön a bajnoki cím is a futballisták között. – Elmondtam a srácoknak, hogy képesnek tartom őket arra, hogy megnyerjék. Azonban vannak ellenfelek – nem is rosszak –, akik ugyanezt akarják.

Utóbbi évek egyik legkiegyensúlyozottabb idénye zajlik most, senki nem tudja megmondani, hogy ki lesz a végén az első.

Nagy harc lesz az aranyéremért, de akinek sikerül majd megnyernie a bajnoki címet, az meg is fogja érdemelni – hangsúlyozta.

Az együttes jelenlegi helyezéséből kiindulva nem mehettünk el azon kérdés mellett, hogy vállalná-e az NB III.-as indulást a VVTK. – A vezetőséggel azt beszéltük, hogy ha majd odakerülünk, akkor beszélünk róla. Jelenleg készül az új nagy méretű műfüves pálya világítással. A körülmények szerintem alkalmasak, de azt tudni kell, hogy az NB III. és a megyei I. osztály az teljesen más kávéház – hangsúlyozta a vezetőedző. Hozzátette, a kérdésben majd úgyis az illetékesek hozzák meg a végső döntést.

Bakos Attila