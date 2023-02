A hétvégén folytatódnak a Hajdú-Bihar vármegyei labdarúgó I. osztály küzdelmei a 16. fordulóval. A bajnokság pontosan féltávnál tart, Nyíradony a listavezető, Hajdúnánás a második, Monostorpályi pedig a harmadik helyen áll. A HAON korábban már meglátogatta a Monostorpályi csapatát, ezúttal pedig Hajdúnánás felé vettük az irányt.

Érkezésünkkor az utánpótláscsapat fiataljai rendületlenül rótták a salakon a köröket, pedig bőven a mínuszokban volt a hőmérő higanyszála. Az első csapat vezetőedzője, Daróczi Péter fogadott és vezetett minket körbe a klubházban.

A szakember neve összeforrott a hajdúnánási labdarúgással, hiszen annak idején játékosként, manapság pedig edzőként már hosszú évek óta szolgálja az egyesületet.

De nemcsak ő, hanem családja is szerves része az együttes életének: az irodában felesége, Darócziné Krecz Marianna épp híresen finom teáját készítette a srácoknak, hogy futás után kicsit felmelegedjenek.

Együtt maradtak

A trénerrel a felnőtt gárda öltözőjében foglaltunk helyet, ahol az őszi idényről és a tavaszi tervekről is beszélt a HAON-nak. Elsőként elárulta: álmaiban sem gondolta volna, hogy ilyen jól fog szerepelni csapata. – Van egy szokásom: a bajnokság rajtja előtt megtervezem, hogy egyes időszakokban hány pontot fogunk szerezni.

Félidőre 25 ponttal számoltam, ehhez képest 34-gyel állunk, úgyhogy alaposan felülmúltuk azt, amit előzetesen vártam. Az egyik oka ennek, hogy tavaly nyáron sikerült nagyrészt együtt tartanunk a keretet.

Korábban rendszeresen sok távozónk volt az átigazolási időszakokban, más csapatok egyszerűen jobb feltételeket tudnak biztosítani a játékosoknak, mint mi – fogalmazott.

Daróczi Péter a felnőtt csapat öltözőjében fogadott bennünket | Forrás: Kiss Annamarie

Az edző elárulta, hogy a klubnál a futballisták nem kapnak alapfizetést, a győztes mérkőzések után jár prémium, ahogy fogalmazott: „együtt sírunk és együtt nevetünk”. Úgy érzi, ez egy olyan kohéziót alakított ki a társaságban, ami mindenkit motivál. – Sok jó emberrel találkoztam és játszhattam együtt annak idején, de a mostani is egy remek baráti, családias közeg.

Ha fiatalabb lennék szívesen fociznék még én is ebben a csapatban

– jegyezte meg.

A nánási gárda nem indította igazán jól a szezont, hiszen első négy mérkőzésükből egyet sem tudtak megnyerni. Aztán viszont beindult a szekér: a következő tizenegyből tízszer hagyták el győztesen a pályát. – Hosszas várakozás után átadtunk egy centerpályát, ami hatalmas fordulatot hozott, remek minőségű talajon játszhattunk onnantól kezdve. Ennek hatására elindult egy kiváló széria egy nagyon jó kis egységes társasággal, és amikor megy a szekér, mindenki egy irányba húz, akkor jönnek az eredmények. Ráadásul ennek hatására az edzések látogatottsága is egyre jobb lett, ami persze megint csak az előnyünkre vált – fogalmazott.

Az együttes január elején kezdte a felkészülést a folytatásra, Daróczi Péterék igyekeztek minden hétre edzőmeccseket szervezni, illetve a gárda részt vett a Bástya-kupán, ami nagypályás hajdú-bihari focicsapatok kispályás tornája volt.

Szoros verseny

A vezetőedző szerint – az előkelő pozíció ellenére – a realitás továbbra is az első 5-6 hely valamelyike lehet együttese számára. –

Annyira szoros az eleje, hogy egy-két rosszabb meccsel könnyedén hátra lehet csúszni, ezért tényleg nem tudom megmondani, hogy mire számítsak.

A rajtot követően nagyon fontos meccsek várnak ránk, ezért pár fordulót követően már okosabbak leszünk – jegyezte meg.

Az öltözőbe aztán szép lassan elkezdtek gyülekezni a Hajdúnánás FK futballistái, hamarosan kezdődött az edzésük. Az időjárás miatt Daróczi Péteréknek újra kellett tervezniük a tréningeket, mert az elmúlt időszak hidegjei miatt nem tudták használni a nagy edzőpályájukat. Ottjártunkkor is a sporttelep egy kis műfüvesén tartott foglalkozást a szakember tanítványainak. Egy játékos bemelegítést követően többek között egy az egy és kettő a kettő elleni gyakorlatokat végeztek a fiúk, de nem maradt el az egymás közötti meccs sem a végén.

A már említett csípős hideg ellenére a foglalkozás remek hangulatban telt, külső szemlélőként is az a baráti, családias légkör volt érzékelhető, amiről korábban a tréner is szót ejtett. Daróczi Péter egyébként nemcsak a játékosaival, hanem a szurkolókkal is remek kapcsolatot ápol.

Ezt bizonyítja egy kedves történet is: az egyik lelkes drukkernek a meccs előtti „bemelegítése” a büfében olyan jól sikerült, hogy már nem maradt pénze a belépőre, de nem maradt le semmiről, hiszen maga a vezetőedző fizette be őt az összecsapásra.

A Hajdúnánási FK szombaton délután 14 órától a Kabai Meteoritot fogadja majd.

Bakos Attila