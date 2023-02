Kevés olyan technikai sportot kedvelő ember van a keleti régióban, aki ne hallott volna a KZ Invest Kupáról. Immár 24 éve annak, hogy a Bereczki Norbert és Soós Szabolcs páros megrendezte az első rali versenyt amatőr versenyzők részére, majd a küzdelemsorozat 11 esztendeje felvette a KZ Invest Kupa nevet.

A debreceni szervezők évről évre biztosítják a lehetőséget a száguldásra vágyók számára, s a hagyomány idén is folytatódik, ugyanis márciusban megkezdődik a 2023-as idény.

Több kategória

– Két évtized hosszú idő, s nekünk is be kellett látnunk, hogy új impulzusokra van szükségünk ahhoz, hogy ne a beidegződött, rutinszerű séma alapján rendezzük a kupasorozatot. Amellett, hogy voltak saját ötleteink, rendszeresen szondáztuk a versenyzőket, hogy ők mennyire elégedettek, esetleg min változtatnának.

Ezek figyelembevételével újítottuk meg, divatos szóval élve upgradeltük a KZ Invest Kupát

– kezdte a beszélgetést Bereczki Norbert főszervező, aki maga is raliversenyző.

– Több újítással is találkozhatnak a résztvevők és a nézők. Engedtünk az idő szavának, s egy új időmérőt vezettünk be két évvel ezelőtt. Fotócellás rendszerre indulnak és érkeznek az autók, amit számítógépek rögzítenek. Ötpercenként frissül a rendszer, ami szinte atombiztos, ráadásul a honlapunkon azonnal megjelennek az eredmények. Idáig a résztvevők legjobb időeredményét vettük számításba, most ezen változtatunk: a három (esetleg négy) futamból a legrosszabb időt töröljük, s a többi átlaga adja az értékelendő teljesítményt. Az igényeket és a trendeket figyelembe véve módosítottunk a besorolásokon is: több kategóriát hoztunk létre, most már lehet az 1000 köbcenti alattiakhoz, illetve az 1000-1300 köbcentisek mezőnyébe is nevezni.

Idén kísérleti jelleggel bevezetjük a junior kategóriát, ahol a jogosítvány nélküli, 15-17 éves pilóták mutathatják meg tudásukat. Azt látjuk, hogy erre a kategóriára nagy szükség van, mert így a fiatalok nem a közúton, hanem szabályos keretek között élhetik ki a vágyaikat, ráadásul illendő a tehetségkutatással is foglalkoznunk.

A juniorok több megkötéssel ülhetnek a kormány mögé, ilyen például, hogy 2000 köbcenti alatti, bukócsővel ellátott autóval indulhatnak, a navigátor ülésben kell lennie egy jogosítvánnyal rendelkező személynek, illetve szülői beleegyező nyilatkozat szükséges a versenyzésükhöz.

„Édes” száguldás

Az már biztos, hogy az idei KZ Invest Kupa – a keleti régió szezonnyitó viadalaként – március elején startol, de a teljes versenynaptár jelenleg kérdőjeles.

Szilágyi Ricsi

Forrás: Magánarchívum

– Még a mai napig is tárgyalásban állunk a helyszíneket illetően, de már van egy bizonyos gerinc, ami azért biztos támpontot ad a szezont illetően. Az idény március 5-én, vasárnap kezdődik a hagyományos kabai futammal. Az már biztos, hogy ősszel visszatérünk a cukorgyári pályára, s emellett kétszer Nyíregyházán is próbára tehetik magukat a pilóták. Ezekhez a viadalokhoz igazodunk, de emellett még vannak függőben lévő megbeszélések, ezért képlékeny, hogy öt, esetleg hat fordulóból áll majd a küzdelemsorozat – fogalmazott Bereczki Norbert, aki külön kitért az idei első megmérettetésre.

Kabán az eddigiekhez képest hosszabb, s ezáltal gyorsabb pályával készülünk a résztvevőknek. De nemcsak a versenyzők, hanem a közönség érdekeit is szem előtt tartjuk, ezért olyan nézői pontokat alakítunk ki, ahonnan belátható szinte az egész pálya.

Tavaly szerveztük meg első alkalommal a Rali taxi elnevezésű nézőautóztatást, amit jótékonysági céllal hívtunk életre. A részvételi díjból befolyt összeget az Ózd Rallyn elhunyt néző családjának a megsegítésére ajánlottuk fel. Ebből a rendezvényből idén sorozatot csinálunk, valamennyi versenyünkön lesz Rali taxi. Kabán mindazok, akik szeretnének adakozni, vagy ki akarják próbálni, milyen életre szóló élmény egy profi versenyző mellett ülni a navigátor ülésben, azok az egykori ralis, az éber kómában lévő Szilágyi Ricsi gyógyulását segíthetik elő a részvételi jegyükkel.

HBN