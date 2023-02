A labdarúgó NB I. 20. fordulóját követően az nso.hu ismét közzétett egy visszapillantót, amelyben több aspektusból is fókuszba került a Debreceni VSC együttesének legutóbbi mérkőzése. Ahogy azt korábban megírtuk, a Loki fordulatos meccsen, Dorian Babunszki duplájával és Mance találatával 3–2-re legyőzte a Honvédot idegenben. Ennél fogva rögtön kiérdemelte, hogy a Nemzeti Sport szerkesztőségének értékelése alapján elbüszkélkedhessen a forduló mérkőzése címmel. A siker kapcsán a sportnapilap online kiadása Megyeri Balázst, a cívisvárosi csapat 32 éves kapusát kérdezte.

Vezetett a Debrecen, aztán fordított a Honvéd, végül a Loki vitte el a három pontot Kispestről. Nem mindennapi mérkőzést játszottak vasárnap a Bozsik Arénában.

– Fordulatos meccs volt. Az első fél órában azt játszottuk, amit elterveztünk, gólt szereztünk, sok helyzetet alakítottunk ki. A szabadrúgásaink és a szögleteink rendre veszélyesek voltak, aztán a Honvéd a játékrész végére feljavult, majd úgy jött ki a második félidőre, hogy meg akarja fordítani a mérkőzés állását. Elkerülhető gólt kaptunk, ami miatt megváltozott a játék képe, és néhány perc múlva már a Honvéd vezetett. De jól reagáltunk a kapott gólokra, meg tudtuk nyerni a találkozót, ez is mutatja, micsoda erő rejlik a csapatunkban.

Szrdjan Blagojevics vezetőedző önt külön kiemelte a meccs utáni sajtótájékoztatón. Elégedett a teljesítményével?

– Az a feladatom, hogy segítsem a csapatot. Rendre jó időben tudtam közbeavatkozni, a védéseim is erőt adtak. Egy csapat vagyunk, mindenki tudja, mit kell tennie, mindig tudunk valahonnan erőt meríteni. Fontos három pontot szereztünk a Bozsik Arénában, és mivel idegenben eddig csak a Vasast tudtuk legyőzni a bajnokságban, lélektanilag is jól jött a siker. Ráadásul a győztes gólunk kifejezetten szép volt.

Mielőtt rátérünk Antonio Mance sarkazós góljára, beszéljünk a DVSC-ről! A lefújás után a játékosok egymás nyakába ugrottak örömükben, a sajtótájékoztatóra pedig behallatszott az öltözőben zajló ünneplés. Úgy látszik, most minden kerek Debrecenben.

– Igazi nagybetűs csapat a Loki! Mindenki egy irányba húz, az együttes és a szakmai stáb teljes mértékben összeillik. De nem elégszünk meg ennyivel, folytatni akarjuk a jó sorozatunkat!

Akkor beszéljünk a győztes gólról: hogyan emlékszik vissza rá?

– Szép támadás előzte meg. Sztefan Loncsar középre passzolt labdáján kicsit túlfutott Antonio Mance, így más lehetősége nem is volt, csak sarokkal tudta kapura húzni. Tudjuk, mire képes, edzéseken és meccseken is bármikor számíthatunk tőle hasonló megmozdulásra. Nem olyan régen a Magyar Kupában a Győr ellen ért el fontos találatot, most pedig győztes gólt szerzett. Dorian Babunszkiról se feledkezzünk meg, vasárnap duplázott, legutóbbi négy bajnokiján öt gólt szerzett. És Bárány Donát is lassan visszatér a sérülése után. Szóval kiváló csatáraink vannak, feltalálják magukat a kapu előtt. Jót tesz a csapatnak a konkurenciaharc a kezdőbe kerülésért.

Az elmúlt négy bajnokin három győzelem és egy döntetlen a mérlegük, immár a negyedik helyen állnak a tabellán, egy pontra a harmadik, kettőre a második helytől. Cél a dobogó?

– Szrdjan Blagojevics érkezése nagyot lendített a csapaton, nem véletlen, hogy vele indultunk el felfelé. Nem szeretnék kijelenteni semmit, kizárólag a következő feladatunkra összpontosítunk. Az NB I.-ben két-három győzelemmel oda lehet érni a tabella elejére, viszont ugyanennyi rossz meccs után már a kiesőzóna fenyeget. Nem foglalkozunk semmivel, lépésről lépésre haladunk.

Több mint tíz év légiósélet után tavaly nyáron érkezett Debrecenbe. Azt kapta, amire számított?

– Teljes mértékben. Befogadott a közösség, jól érzem magam Magyarországon, Debrecenben és a klubnál is. Élvezem a futballt.

A hétvégén a Ferencvárost fogadják, korábbi Fradi-játékosként különleges lesz önnek a meccs?

– A Fradiban nevelkedtem, ott lettem élvonalbeli játékos, de jó néhány év eltelt már, amióta távoztam onnan. Vasárnap az ország legerősebb együttesével, a címvédővel játszunk. Bízom benne, hogy jó hangulatú, nyílt mérkőzés lesz, nyerjen a jobb csapat! Persze remélem, hogy a miénk lesz az – fűzte hozzá a Loki kapusa.

A DVSC nem csak a forduló mérkőzése kapcsán kapott előkelő helyet az nso.hu visszapillantójában. Ahogy az Megyeri Balázs megjegyzéséből fentebb már kiderült, Szrdjan Blagojevicsnek is komoly szerepe van a múlt hétvégi siker elérében, amellyel a Debrecené lett a forduló mérlege.

A vezetőedző kinevezése óta egyébként a Loki szerezte a legtöbb pontot az OTP Bank Ligában.

A sportoldal megvizsgálta, hogy Blagojevics első NB I.-es meccse, vagyis a 9. forduló óta hány pontot szereztek a csapatok az OTP Bank Ligában – a Ferencváros ősszel elhalasztott, idén lejátszott két meccsét (2. és 4. forduló) nem számolták bele.

Ennek során kiderült, hogy a megszerezhető 36 pontból 23-at besöpörve a DVSC a legeredményesebb gárda ebben az időszakban. A további sorrend: Ferencváros (22 pont), Mezőkövesd (21), Kecskemét (19), Kisvárda, Puskás Akadémia (17), ZTE FC (14), Újpest, Vasas (13), Mol Fehérvár, Paks (12), Honvéd (9).

Érdekesség, hogy a szerb tréner debreceni kinevezése előtt az 1-8. fordulóban megszerezhető pontok 29 százalékát kaparintotta meg a Debrecen, a 9. fordulótól számolva a 64 százalékát.