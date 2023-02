A drukkereket 13 órától várták a belvárosba, szépen gyűltek a fanatikusok, és ahogy ígérték, amint 14.30-at ütött az óra, el is indultak.

Hanggránátok és fütsbombák durrantak, ment a dalolás, igazán jó hangulatú volt a rendőri felvezetés által biztosított séta. És gyors is, egy bő fél óra alatt már meg is érkeztek a stadionhoz, ahol 16.30-kor kezdetét veszi a várva várt DVSC–Ferencváros bajnoki mérkőzés.

– Évek óta a Lokinak szurkolok, óriási élmény egy ilyen vonulás, nem volt kérdés, hogy itt leszek! – mondta el a Haon érdeklődésére Boros Roland, akit a hideg, szeles idő sem zavart, hiszen jól fel is öltözött, illetve belülről is fűtötte magát. A meccsel kapcsolatban elmondta, bár a papírforma nem feltétlenül Loki-sikert vetít előre, ők mégis bíznak egy magabiztos hazai győzelemben.

Boros Roland

Forrás: Kiss Annamarie

Szabó Barbara minden DVSC-meccsen ott van, idegenbe is elkíséri a gárdát.

A vérem mindig azt diktálja, hogy ott legyek, természetes volt, hogy a közös vonulásra is eljövök, pláne, mert nem gyakran van ilyen, ki kell használni ezeket az alkalmakat. Sokan összegyűltünk, ez jó alap lesz a találkozóra, ahol remélem, frenetikus hangulatban születik meg egy újabb debreceni siker

– nyilatkozta.

Szabó Barbara

Forrás: Kiss Annamarie

Bár a DVSC–FTC összecsapás eredménye még nem ismert, egy dolog biztos: azok a fanatikusok, akik vállalták a sétát a Nagyerdei Stadionig, már nyertek!

Hogy büszkék legyen rájuk Debrecen

Portálunk a DVSC vezetőedzőjét, csapatkapitányát és kommunikációs és PR-vezetőjét is megszólaltatta a különleges nap előtt. Szrdjan Blagojevics elmondta, remek hangulatra számít, és természetesen tisztelik a Fradit, de elsősorban arra kell törekedniük, hogy nagy csatára késztessék őket, aztán a lefújást követően meglátják az eredményt.

A győzelmet nem tudta garantálni a mester, de azt igen, hogy a csapat tagjai mindent megtesznek majd azért, hogy a debreceni közönség büszke lehessen rájuk.

Dzsudzsák Balázs szerint a vasárnapi meccs iránti hatalmas érdeklődés nemcsak a Fradinak szól, hanem ők is tettek azért, hogy minél több néző menjen el a találkozóra, amelyen a kapitány „hidegrázós” élményre számít. – Bízom benne, hogy nagyon sokan kilátogatnak majd a Nagyerdei Stadionba, és felülmúlják azt 10480-as nézőszámot, ami volt a 17-18-as szezonban. Nagyon jó csapat vár ránk, természetesen mindenki felfokozottabb hangulatban szokott pályára lépni az FTC ellen. Fontos azonban, hogy magunkra koncentráljunk és meglovagoljuk azt a hullámot, amin vagyunk – fogalmazott.

Szebeni István is boldog, hogy ekkora várakozás övezi a meccset. – Nagyon fontos, hogy újra futball-láz van a városban, és érződik, hogy megint együtt van a csapat, az edző és a drukkerek is. Utóbbiak kapcsán külön kiemelném, hogy mekkora erőt adnak a fiúknak. Nagyon jó érzés az, hogy amikor a Paks vagy a Honvéd ellen hátrányban voltunk, ők akkor is az utolsó percig rendületlenül biztatták az együttest, és meg is lett az eredménye – tette hozzá a kommunikációs vezető.

A legfrissebb hírek szerint nagyjából 13 ezer embert várnak a zöld-fehérek elleni rangadóra.

A két csapat egyébként rengeteg érdekes párharcot vívott már egymással, mióta foci a foci, ezek egy részét ebben az anyagban szedtük össze.

