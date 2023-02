Egyre közeleg a utóbbi idők egyik legjobban várt meccse debreceni szempontból: a Ferencváros látogat vasárnap délután a Nagyerdei Stadionba. A Loki remek formában van a bajnokság tavaszi idényében, hiszen egy fehérvári döntetlen mellett a Zalaegerszeget, a Paksot és a Honvédot is legyőzte. Ahogy a játékosok, úgy a szurkolók is nagy erőkkel készülnek a rangadóra, már rengeteg jegy gazdára talált, jó eséllyel bőven 10 ezer feletti lesz a nézőszám.

Az összecsapásra hangolódva Szebeni Istvánnal, a Debreceni VSC kommunikációs és PR-vezetőjével beszélgettünk. – Hatalmas boldogság, hogy ekkora várakozás övezi ezt a meccset, az ultráink is vonulást szerveznek a Kossuth térről – gyülekező 13 órától az Árkád kávézónál. – Nagyon fontos, hogy újra futballáz van a városban, és érződik, hogy megint együtt van a csapat, az edző és a drukkerek is. Utóbbiak kapcsán külön kiemelném, hogy mekkora erőt adnak a fiúknak. Nagyon jó érzés az, hogy amikor a Paks vagy a Honvéd ellen hátrányban voltunk, ők akkor is az utolsó percig rendületlenül biztatták az együttest, és meg is lett az eredménye – tette hozzá.

Azonban nem csak a cívisvárosban nagy a készülődés, a szakember elárulta, hogy a klub ingyen buszt szervezett a Dunántúlon élő lokistáknak, hogy minél többen el tudjanak jönni a kedvenceiket buzdítani. Sőt, a terveik szerint a közeljövőben a debreceni szurkolókat is segítenék ilyen formában az idegenbeli meccsek kapcsán.

Szebeni István

Forrás: Napló-archív

– Ez egy igazi ünnep lesz, úgyhogy nagyon szeretnénk, hogy minél többen ott legyenek és átéljék ezt a játékosokkal együtt, akik szerintem kifejezetten megérdemlik. Ki gondolta volna néhány hónappal ezelőtt, hogy most akár a második helyre is feljöhetünk a tabellán? Tisztában vagyunk vele, hogy a Ferencváros egy nemzetközi szintű csapat, nem hiába vannak ott az Európa-liga egyenes kieséses szakaszában. Viszont mutassuk meg nekik, hogy mi vagyunk Debrecen és bárkit le tudunk győzni! – hangsúlyozta a kommunikációs és PR-vezető. Hozzátette, a jövő hét csütörtöki, Puskás Akadémia elleni kupameccs is legalább ennyire fontos lesz, úgyhogy érdemes lesz oda is kilátogatni majd.

Végül megkértük Szebeni Istvánt, hogy elevenítse fel a számára legszebb pillanatokat a korábbi Fradi elleni meccsekről.

– Még régen az Oláh Gábor utcán, amikor 6–1-re és 5–0-ra vertük őket, az mind óriási élmény volt. Természetesen nem felejtem el soha Zsóri Dani szenzációs gólját, amivel az utolsó pillanatban nyertünk. Na meg azt, hogy utána Herczeg Bandi bá’ mekkorát sprintelt a partvonal mellett az ünneplő játékosaihoz. A legnagyobb elismerést azonban Hajdu Attilától kaptam, akivel egy időben többször szerepeltünk együtt a Sport TV műsoraiban. Egyszer adáson kívül elmondta nekem, – nem pont ezekkel a szavakkal –, hogy bizony ők nem nyerni jártak Debrecenbe annak idején – emlékezett vissza.

Idejében érkezzünk meg!

Szebeni István és a klub is kihangsúlyozta: megkérik a kilátogatókat, hogy a megszokottnál korábban érkezzenek meg a Nagyerdei Stadionhoz, mert az átlagnál jóval több nézőre számítanak a találkozón. Ezen kívül pedig felhívták a figyelmet: mindenki tájékozódjon indulás előtt, hogy hol lesznek forgalomkorlátozások a városban.

Bakos Attila