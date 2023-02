Az előzetes jegyvásárlási adatokat látva nem túlzás kijelenteni, óriási érdeklődés övezi a vasárnap 16.30-kor kezdőd DVSC–Ferencváros bajnokit. A hírek szerint a vendég szurkolók is szép számmal képviseltetik majd magukat, ugyanakkor a Loki drukkerek is nagyon készülnek, a rangadót tízezernél is több néző előtt rendezhetik meg a Nagyerdei Stadionban.

Az ellenfél kilétét és a piros-fehérek utóbbi időben nyújtott teljesítményét látva nincs is abban semmi meglepő, hogy sokan kíváncsiak az összecsapásra.

A Fradit legyőzni mindig nagy fegyvertény bárki számára, a lokisták is köztudottan kettőzött erővel szoktak készülni a fővárosi rivális ellen.

A zöld-fehérek 46 ponttal a tabella éléről várják az OTP Bank Liga 21. fordulóját, a Debrecen jelenleg 30 egységgel a negyedik helyen áll. Legutóbb még októberben, a Groupama Arénában találkoztak a felek, akkor 2–0-ra nyertek a hazaiak. A 2021/22-es bajnokságban is háromszor „randevúztak” a csapatok, kétszer a Fradi, egyszer pedig a Loki tudott nyerni.

Szrdjan Blagojevics vezetőedző érkezése óta jelentős fellendülést mutat a Debreceni VSC gárdája, ez nem kérdés.

Ha csak a cívisvárosiak idei teljesítményét nézzük, a ZTE felett aratott 3–0-s siker, a Fehérváron elért 1–1, a Paks elleni 2–1, és a Honvéddal szembeni 3–2-es győzelem is önmagáért beszél.

Azonban az eredményeken túl az is szembeötlő, hogy van tartása a gárdának, küzdenek a játékosok, és akkor sem törnek össze, mikor nem úgy állnak a dolgok, ahogy azt remélték. Ezt szereti látni a debreceni publikum, ezt értékeli, így egy esetleges vereség sem olyan fájó.

Mindenki előtt ismertek a két egylet költségvetése közti különbségek, azonban ha a lokisták olyan mentalitással lépnek majd pályára, mint ahogyan azt tették az elmúlt hetekben, akkor nem ez lesz a döntő.

KSZD