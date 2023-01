Ezúttal nem kellett a végig izgulnia a DEAC híveinek a DAB elleni idegenbeli Erste Liga mérkőzésen, ugyanis Molnár Dávidék magabiztosan, 5–1-re verték meg az acélgyáriakat kedd este.

A szezonbeli addigi három meccsükön mindig egy gól volt a különbség az együttesek között, így most is szoros összecsapásra volt kilátás, ám szerencsére nem így lett. Mihalik Andrásé volt az első két perces büntetés testre ütésért. Szinte rögtön felállt a 10 mérkőzés óta nyeretlenDunaújváros, de Hetényi Zoltán a helyén volt, a büntetés második felét pedig szépen kibekkelte a DEAC. Aztán emberelőnybe kerültek a vendégek is, de a speciális soruk nem sokra ment az újvárosiakkal. Felváltva voltak veszélyben a kapuk, de az egyik oldalon Hetényi, a másikon a betegségéből visszatért finn Juho Jarvinen állta a „sarat”. Némileg meglepő módon inkább a dunaújvárosiak akarata érvényesült. Marosi Máté kapott nagybüntetést plusz automatikus végleges kiállítást, de kihúzta kapott gól nélkül az öt percet a Duna-parti gárda, így 0–0-nál vonultak az első szünetre a csapatok.

Beindultak

A második harmadban sem sokat változott a játék képe, javarészt a hazaiak irányítottak, de igazán nagy helyzetet ők sem tudtak kidolgozni. Aztán egy óriási védelmi hibát követően majdnem megszerezte a vezetést a DEAC, de ekkor még Jarviven védett, ám nem sokkal Bukor Rajmund hatalmas lövése kijött róla, és Révész Marcell a levegőben lévő pakkot a kapuba pofozta. 0–1.

Rastislav Spirko verte meg az emberét, majd Mihalik Andrásnak passzolt, aki megkerülve a kapust húzta be a korongot a kapuba. 0–2.

Aztán meglehetett volna a harmadik is, de Molnár Dávid ütött el a pakk fölött óriási ziccerben. Ahogy lenni szokott, a kimaradt lehetőségekért megbűnhődött a DEAC, Brus volt eredményes. 1–2.

Egy kiugrás végén Révész Marcell duplázhatott volna, de nem volt szerencséje, ám pár másodperccel később mégis ünnepelhetett, ugyanis Dominik Novotny lövése Jarvinen válla fölött a rövid felsőbe csapódott. 1–3.

Egy újabb Jarvinenről kipattanó pakkot gyűjtött be Spirko, majd Jan Daleckyhez passzolt, aki az üres kapuba emelte, öt másodperccel a az etap vége előtt. 1–4.

Üres a kapu

A záró harmad kissé csendesen indult, de aztán felpörögtek az események, főleg a vendégeknek köszönhetően, de sorra maradtak ki a helyzetek. Öt perccel a vége előtt lehozta kapusát a DAB, amelyet gyorsan kihasználtak a hajdúságiak, Oleg Szoszunov helyezett az üresen árválkodó ketrecbe. 1–5.

Eben az arányban is teljesen megérdemelten nyert a DEAC, ám pihenőre nincs sok idő, hiszen pénteken hazai pályán az FTC-t fogadják Sági Martinék.

MSZ