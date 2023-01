Meglehetősen érdekes meccset vívott egy hete Brassóban a Corona és a DEAC gárdája az Erste Liga alapszakaszában, ugyanis a debreceniek már 3-0-ra is vezettek Erdélyben, ám a házigazdák nyertek 6-3-ra. Ilyen felvezetéssel készültek a csatára a felek a Debreceni Jégcsarnokban, amely előtt a vendégek zsinórban 11 bajnokit nyertek meg – idézte fel a deac.hu.

Nagy tempóban indult az első harmad, a brassóiak voltak valamivel aktívabbak, el is találták a kapuvasat. Nem sokkal később Williams vihette kapura szabadon a pakkot, Hetényi óriásit védett, majd ugyancsak ő kínálta meg újabb lökettel a cívisvárosi kapust. Nagy erőkkel támadott a Corona. 9 perc 12 másodperc volt hátra, amikor a DEAC nem bírta tovább a nyomást: Gliga pofozta be a kapuba a Hetényin átcsorgó korongot. Hat minutummal később megjött a Debrecen válasza, Vokla Roland egyenlített!

A második játékrész elején Mihalik András mutatott be egy remek cselt, de a korongja a kapu fölé pattant. Válaszul a vendégek is veszélyeztettek, továbbra is pörgős, izgalmas meccset láthattak a nézők. 8 perc volt hátra, amikor Molnár közeli bombája elakadt a brassói cerberusban. Aktívabb volt a mérkőzés ezen szakaszában a DEAC, mégis a Brassó ütött gólt Szabó révén. Az utolsó percekben az egyetemisták ismét nagyon közel kerültek ahhoz, hogy betaláljanak, de a szerencse is a sárga-kékek oldalán állt, illetve Toth mindent védett.