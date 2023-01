A DEAC erdélyi túrájának első mérkőzésére került sor csütörtök este Brassóban a Corona ellen az Erste Liga alapszakaszában. A fekete-fehérek pénteken a Csíkszeredával, vasárnap pedig a Gyergyóval csapnak majd össze. Hetényinek kellett bemutatnia az első védést, egyébként kiegyenlített csatával indult a meccs, ám valamivel veszélyesebbek voltak a vendéglátók. Hat perce tartott a találkozó, amikor Mihalik András megverte ellenfelét és egyedül vihette kapura a korongot, amit magabiztosan be is lőtt. A folytatásban is tűz alatt tartotta Tóth kapuját a Debrecen, egy ízben Versich bombázott kevéssel mellé. Nagyon keveset állt az óra ebben a harmadban, folyamatos játék zajlott a jégen, stabil Hetényi Zoltánnal a kapuban. Egy perccel a dudaszó megszólalása előtt Sági Martin kotorta volna be közelről a korongot, ám a brassói hálóőr résen volt a rövid saroknál, így egygólos DEAC vezetéssel zárult az első játékrész.

A második etap kezdetén egy szép akció végén Molnár Dávid lőhetett közelről kapura, de rosszul célzott. Alig három perce zajlott a játék, amikor Sándor Bence eresztett meg egy távoli lövést és a takarásban lévő Tóth tehetetlennek bizonyult, 0-2! Gólveszélyes szituáció jött válaszul, Hetényi védés közben a kaput is eltolta pár centivel. Két perccel később korongot szerzett a DEAC az ellenfél kapuja előterében, a pakk Molnár Dávid elé került, aki laposan a kapuba lőtte azt. 07:01-nél Dalecky nagy ziccert ütött mellé. A második harmad közepén jártunk, amikor megtörtént a mérkőzés első kiállítása: Zalamaj volt túl kemény ellenfelével. Sajnos, ezt Domingue ki is használta, közelről ágyúzott a debreceni kapuba. Hat minutum volt hátra, amikor Hetényi csak az ellenfél elé tudta kiütni a játékszert, Van Wormer pedig beütött, így minimálisra olvadt a hajdúságia fórja. 3:29-cel a vége előtt Szoszunov forgolódott, majd közelről a kapusvasra lőtte a korongot. Alig egy perc volt hátra, Versich magasra emelt bottal megütötte ellenfelét, ezért kiment kettő percre. Ebből újabb gólt ütött a Corona, így el is fogyott a DEAC a komolynak számító előnye.

17:52-vel a vége előtt jött az összeomlás, ugyanis egy lövésbe belepiszkált Sills, és ezzel már a Brassó vezetett. Na, innen lett volna szép feladat felállni, ám helyette megzavarodtak a vendégek, a házigazdák pedig a cívisvárosiak torkának ugrottak a megszerzett vezetésük birtokában. A DEAC is próbálkozott persze, Révész korongját védte a jól kimozduló hazai kapus. 9:33 volt hátra, amikor a Brassó kapuvasat talált, ekkor mindkét csapat játékában benne volt az újabb találat. Amit meg is szerzett a Corona, megint emberelőnyben, Van Wormer révén. Elúszni látszott a hajó, Valchar még vert egyet a végén, hogy meglegyen a klasszikus 6-3, bár ez a Hajdúságban senkinek sem hiányzott 0 tudósított a DEAC honlapja.

Az egyetemisták pénteken magyar idő szerint 17.30-tól Csíkszeredában lépnek jégre.

HBN