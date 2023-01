Sokan voltak kíváncsiak a futsalosok vármegyei rangadójára: szinte teljesen megtelt a DESOK Csarnok hétfőn este – nem is csoda, hiszen az MVFC-Berettyóújfalut fogadta a DEAC a férfi futsal NB I. 19. fordulójában. A felek igazán közönségszórakoztató játékkal rukkoltak elő, mindkét oldalon akadtak szép megmozdulások, az összecsapás iramára nem lehetett panasz, de az első félidőben nem született gól. A szünet után azonban kinyílt a gólzsák: a 22. percben Thiago lőtte ki a felsőt, Sándornak esélye se volt, 1–0. Szinte rögtön utána jött a második hazai találat, a tavaly még az Újfalut erősítő Tóth Attila is messziről próbálkozott, és újra szólhatott a taps, 2–0-ra ment az egyetemi gárda. A 26. minutumban szépített a Berettyó: Matheus a bal oldalon megtolta a labdát a kapu előtt, aztán a kimozduló Krajcsi mellett jobbal a bal sarokba külsőzött. Nem sokkal rá, egy labdaszerzést követően Thiagot hagyták őrizetlenül, aki ki is használta a lehetőséget, és védhetetlenül bombázott az alsóba. Egy végletekig kiélezett szituáció végén pörgetett nagyon okosan, a kapus felett a hálóba Harmati Tamás, ezzel a 31. percben már 4–1-et mutatott az eredményjelző. A kialakult helyzetre rögtön reagált Trencsényi János, a vendégek vezetőedzője, aki érezte, kockáztatni kell, vészkapus játékra állította át az övéit. Időt is kért Trenyó, aminek meglett a haszna, Matheus volt újra eredményes, ezzel 4–2-re módosult az állás a 34. percben. Visszajött a meccsbe a Mezei-Vill, Matheus kis szerencsével kanalazta be a labdát Krajcsi hálójába, 4–3. Akadt dolga bőven a kapusoknak a hajrában is, nyolc másodperccel a vége előtt ismét villant Matheus, ezzel kialakítva a 4–4-es döntetlent.

Az alapszakaszból már csak három forduló van hátra, ennek fényében pláne érthető, hogy az eredménnyel, mely kialakult, egyik gárda sem volt megelégedve. Egy-egy ponttal gazdagodott mindkét hajdú-bihari együttes, így 19 kör után az MVFC 40 egységgel a negyedik a tabellán, a debreceniek 36 ponttal a hatodik pozícióban állnak.

Fontos pontok lettek oda

A DEAC második találatát jegyző Tóth Attila szerint gyorsan rendet kell tenni a fejekben. – Nehéz mit mondani, mert ez a második meccs, amelyet 4–1-es vezetés után rontunk el. Kecskeméten kikaptunk, most meg ikszeltünk. Számomra egyébként is presztízscsata volt, hiszen a korábbi csapatom ellen játszottam, ez ad egyfajta plusz drukkot az embernek. Jó érzéssel töltött el, hogy betaláltam, és gólpasszt is adtam, most mégsem érzem jól magam, hiszen képesek voltunk egy biztos győzelmet kiadni a kezünkből. Kaptunk két gyors gólt, ami után szétestünk, az Újfalu pedig visszajött a meccsbe.

Úgy hiszem, a fejekben vannak problémák, talán túlságosan megnyugszunk. Egy biztos, nagyon gyorsan változtatni kell, mert fontos pontokat hullajtottunk el.

A cívisvárosi formációt irányító Elek Gergő nem kertelt, meglátása szerint az összecsapás végkimenetelét döntően befolyásolta a játékvezető ténykedése. – Az első félidőben kiegyenlített csata folyt a pályán, egyenlő erők küzdelme, abszolút ikszes volt a történet. A gólszerzési lehetőségeinknél rossz döntéseket hoztunk. A szünet után egy jó tíz percen át domináltunk, egyéni villanások után szereztünk gólokat, illetve óriási örömömre öt a négyes szituációból is betaláltunk. Azonban 4–1-es vezetésünk után a külső körülmények, amelyek már az első játékrészben is jellemzőek voltak, felerősödtek, a meghozott döntéseket nehéz volt megemészteni, más szabályok vonatkoztak a két csapatra.

Régen a Mezei nagy csapat volt, de a Mezei már nem nagy csapat, ezt a bíróknak még nem mondta el senki.

Remélhetőleg a rájátszásban majd be tudjuk bizonyítani, hogy ilyen nagy ellenszélben is győzni tudunk ellenük. Nem mehetek el szó nélkül a bíráskodás mellett, mert ha hagyják, hogy ezt a meccset mi döntsük el, és nem nyúlnak bele, akkor nyerhettünk volna. A vészkapus játékunk során nem volt jó a védekezésünk, játékosainkat elkapta a hév, kitolódtunk, utána változtattunk. Az sem volt feltétlen jó, de legalább már szűk volt, a végén azonban Fortuna se állt mellénk. A szerencsefaktoron úgy tudunk változtatni, hogy még többet dolgozunk.

Örül is, meg nem is

– Egy semleges szurkoló szemével nézve tényleg izgalmas meccsen vagyunk túl. Az első félidőben sok helyzet, rengeteg lövés volt, igaz, gól nem született, de élvezhető játékot produkált mindkét csapat. A szünet után, ahogy megszületett az első gól, amit sajnos nem mi szereztünk, más lett a játék képe. Örülök, hogy 4–1-ről visszajöttünk, de nem értem, hogy jutottunk el a 4–1-ig – fogalmazott Trencsényi János, az újfaluiak mestere, akitől érdeklődtünk, mit tudott mondani tanítványainak az időkérés során, amitől annyira megtáltosodtak.

– Próbáltam megnyugtatni a fiúkat, átállítottam őket öt a négy elleni játékra, mert nem volt más esélyünk.

Nem sok minden szólt amellett, hogy vészkapusra váltsunk, viszont ez az egy ütőkártyánk maradt, amit bevethettünk.

Ha azt nézem, hogy így nyolc másodperccel a vége előtt ikszre mentettük a meccset, akkor ez egy jó döntésnek bizonyult. A két gárda közül most gondolom, az ellenfél a bosszúsabb, viszont én sem örülök ennek az egy pontnak. Ez az eredmény igazából a többi együttesnek kedvez. Azt elmondhatjuk, hogy van tartása a csapatomnak, aminek nagyon örülök, az azonban nagyon bosszant, hogy 4–1-re meg tudott lógni a DEAC. Amiket előre megbeszéltünk, nem tudták tartani a fiúk, épp azokba a hibákba estünk bele, amelyeket előre meg lehetett jósolni. A DEAC egy nagyon jó csapat, hazai pályán nehéz ellenük nyerni, ha így nézem, akkor örülhetek a döntetlennek, de én ide nyerni jöttem, nyerni szerettem volna – fogalmazott Trenyó.

A korábbi válogatott futsalos új igazolásukról, Tifán Norbertről is elmondta véleményét. – Beállt, de még többet várok tőle. Nehéz neki, a román bajnokságból jön, ami talán plusz nehézség, hiszen teljesen más stílusban játszanak ott a csapatok. Az, hogy nyelvi problémánk nincs, hiszen székely, az egy nagyon jó dolog, de azt látom, ez még kevés a beilleszkedéséhez.

Szeretnék neki egyre több lehetőséget adni, meglátjuk, mennyire fog beválni.

Még azt látom, hogy ennél több van benne, egyszer-egyszer edzéseken azért meg-megvillan, tehát mutatja, hogy ő nem csak ennyire képes.

A folytatást illetően Trencsényi elmondta, még három kemény összecsapás vár rájuk, de szeretnének minél előrébb végezni, hogy minél több pontot vigyenek magukkal a rájátszásra a felsőházba.

HBN