Szinte teljesen megtelt a DESOK Csarnok hétfőn este – nem is csoda, hiszen az MVFC-Berettyóújfalut fogadta a DEAC a férfi futsal NB I. 19. fordulójában. Elek Gergő tanítványai már az első percekben nyomatékosítani próbálták, ki az úr a házban, több helyzetet is fel lehetett jegyezni a hazaiak neve mellett, egy szép összjáték végén például a fiatal Szabó Ábel próbálkozhatott. Hamar ébredt azonban a Mezei-Vill is, így már nem volt olyan egyoldalú a meccs, Matheus eresztett el egy közelit, de Krajcsi Bence a helyén volt. Mindkét oldalon akadtak szép megmozdulások, az összecsapás iramára nem lehetett panasz, de gól egyelőre váratott magára. A nézők sem hagytak szó nélkül egy-egy szép megmozdulást, ha folyamatos szurkolás nem is alakult ki, a publikum azért együtt élt a játékkal.

Csereként az újfaluiak új igazolása, Tifán Norbert is lehetőséget kapott, nem is csoda, hiszen látszott, otthonosan mozog a pályán. A félidő felénél Rábl János és Thiago kakaskodott egy kicsit, de a játékvezető hamar rendet tett, egyébként sportszerű mederben folyt a játék.

A találkozóra több DVSC-s hölgy is kilátogatott, a kézisek közül Planéta Szimonetta, Hámori Konszuéla és Mariana Costa is úgy döntött, élőben tekinti meg a megyei rangadót. Utóbbi állítólag jó kapcsolatot ápol a DEAC brazil légiósával, Thiagoval.

Mindkét egylet nyomott, egy pillanatra síri csend lett a csarnokban, úgy tűnt, Nagy Imre lökete utat talál a kapuba, ám Krajcsi ezúttal sem kapitulált. Nem kellett sokat várni a válaszra, Thiago eresztett el egy életerős bombát, Sándor Máténak kellett védeni.

A szünethez közeledve ismét „egymásra talált” Rábl és Thiago, utóbbi fájdalmas üvöltés közepette terült el a földön, villant is a sárga, a Mezei-Vill rutinos futsalosa kapott lapot.