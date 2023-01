Az egyetemi klub hétfőn jelentette be, hogy a hétvégi, Kecskemét elleni hazai vereséget követően a kosárlabdaszakosztály vezetősége felmentette a munkavégzés alól David Dedek vezetőedzőt.

Az ok egyszerű: a szezon kezdetén kinevezett szakember hat győzelem mellett tíz vereséget jegyzett az együttessel, így a Debreceni Egyetem 16 fordulót követően a csalódást keltő 10. helyen áll a Tippmix Férfi NB I. A-csoportjában.

A szlovén mester távozása mellett arra is fény derült a közleményből, hogy a pótlás házon belülről érkezik, hiszen az eddig az NB I. B Piros-csoportjában szereplő DEAC U23-at irányító Andjelko Mandics kapott az idény végéig szóló kinevezést.

A váltással kapcsolatban a szakosztályvezető, Becsky István nyilatkozott a HAON-nak. – Jól indult a mostani szezon, az már az elejétől látszott, hogy David a kemény munkában hisz. Sajnos az eredmények azonban nem jöttek. A játékosok maximálisan végrehajtották az utasításokat, ezzel nem volt gond, de amit a vezetőedző kitalált, azt a fiúk nem tudták megvalósítani.

Folyamatosan egyeztettünk, hogy miként lehetne ezen javítani, de közösen nem sikerült

– fogalmazott.

Becsky István | Forrás: Hajdú-bihari Napló-archív

Kovács Adrián 2021 májusában két évnyi vezetőedzősködés után távozott –, akkor szintén Andjelko Mandics vette át az együttest, – azóta viszont ez már a hatodik csere a csapat élén. Ezek között természetesen voltak tervezett változtatások, hiszen a most ismét kinevezett szerb szakember szűk két esztendeje csak az idény végéig kapott megbízást – ugyanígy volt ez tavaly februárban Berényi Sándor esetében is, aki az akadémián folytatta tovább korábban megkezdett munkáját.

– A profi sporthoz ez sajnos hozzátartozik. Korábban négy év alatt két trénerünk volt, akkor is tudatosan egyik tehetséges fiatal szakemberünk adta a másiknak a stafétát – Berényi Sándort váltotta Kovács Adrián. – Milenko Topics esetét el kell különíteni, mert ő kérte, hogy távozhasson, aztán Vovorasz mesterrel viszont nem találtuk a közös hangot, így jött vészmegoldásként Berényi Sándor az idény végéig.

Ebben a szezonban igyekeztünk türelmesnek maradni, de eddig tudtunk várni a döntéssel

– mondta.

Becsky István tréfásan megjegyezte, ha konkrétan tudná, hogy mi nem működött jól, akkor akár ő maga is leülhetne a padra. – Viccet félretéve, a David Dedek által választott taktikai elemek sajnos nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket – mondta, majd kitért Andjelko Mandicsra is. –

A személyiségével és a tapasztalatával ő képes felrázni a csapatot. Szükség lesz a rutinjára, mert nem mondtunk le arról, hogy elérjük a célunkat: bejussunk a rájátszásba

– hangsúlyozta.

A szakosztályvezető végül elárulta, a következő néhány napban döntik el, hogy ki vegye át a szerb szakember helyét az U23-as együttes élén.

Bakos Attila