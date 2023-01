Mint ismert, sikerrel kezdte a DVSC az OTP Bank Liga tavaszi idényét, múlt szombaton, a 17. fordulóban 3–0-ra győzte le a Zalaegerszeg csapatát a Nagyerdei Stadionban. Nem csupán a debreceniek ismerik el a Loki jó teljesítményét: Dzsudzsák Balázs és Szécsi Márk is bekerült a csakfoci.hu internetes portálnál a 17. forduló válogatottjába. A piros-fehérek csapatkapitánya és és támadója ott van a hét csapatában az M4 sportcsatornánál is, amelynél a hét edzője pedig a DVSC trénere, Szrdjan Blagojevics lett – számolt be róla a klub hivatalos honlapja.

Dzsudzsák Balázs, Szécsi Márk és Szrdjan Blagojevics is a legjobbak között

Forrás: dvsc.hu

A Nemzeti Sport is összeállította a forduló legjobb tizenegyét, amelyben szintén helyett kapott az egyaránt gólt és gólpasszt jegyző Dzsudzsák Balázs és Szécsi Márk.

HBN