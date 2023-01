Megközelítőleg két hónapja véget értek a vármegyei II. osztály őszi küzdelmei Hajdú-Biharban is, s téli szünetre vonultak a bajnokság együttesei. Az Északi csoport pontvadászatában az a Tiszacsege zárta az élen az első etapot, amely még néhány évvel ezelőtt a harmadosztályban vitézkedett. Az idei kiírásban eddig 13 mérkőzésből nyolcszor győztek, háromszor döntetlent játszottak és mindössze két alkalommal szenvedtek vereséget a Tisza-partiak. Az együttes vezetőedzője, Simon Zoltán a HAON-nak elmondta, nem a bajnoki címet tűzték ki maguk elé a nyári felkészülési időszakban, de féltávnál örül az elért sikernek. – Nem gondoltuk, hogy ilyen eredménnyel várhatjuk majd a tavaszi folytatást. Igazság szerint még három éve egy osztállyal lentebb szerepeltünk, de már akkor is láttam biztató jeleket.

Anno elsősorban helyi kötődésű fiatalokra szerettünk volna építeni, ez így is történt, és szerencsére időközben remek labdarúgókká váltak. Fontosnak tartottuk, hogy szintet tudjunk lépni, hiszen hosszabb folyamatokban gondolkodtunk, de minket is meglepett az idei szereplés. Ennek ellenére azt mondom, megérdemelten lettünk őszi bajnokok, ahogy mondani szokás: evés közben jön meg az étvágy.

Azokat a meccseken, amelyeken győznünk kellett, sikerült is, míg a riválisaink hasonló szituációkban pontokat hullajtottak. Láttam a srácokon az extra motivációt, hogyha már listavezetők vagyunk, ne adjuk ki a kezünkből olyan könnyen – mondta a szakember, majd hangsúlyozta, rendkívül büszke tanítványaira, valamint sok bizakodásra okot adó jelet lát a jövőt illetően.

Cél a dobogó

Első helyezettként, s immár bajnokaspiránsként sokak szerint nem is lehet más célja egy csapatnak, mint a bajnoki cím megszerzése, ám Simon Zoltán szerint meccsről meccsre kell gondolkodniuk. A tréner portálunknak elmondta, mindig a következő összecsapásra fókuszálnak, s igyekeznek őszi formájukat tavaszra is átmenteni. – A nyári felkészülési időszakban az volt a célunk, hogy az élmezőnyhöz tartozzunk, ezért is külön örülök, hogy ilyen őszt produkáltak a fiúk, szeretnénk, ha tavasszal is így szerepelnénk.

Nem gondolom, hogy célként kéne megfogalmaznunk, az aranyéremért játszunk. Fiatal a keretünk, és nem szeretnék plusz nyomást sem helyezni a játékosaimra. Természetesen ilyen eredmények mellett nem mondhatom azt, hogy mindegy milyen pozícióban végzünk, ennek megfelelően folytatnánk jó sorozatunkat.

Hosszú út áll még előttünk, de a csapat kvalitásait figyelembe véve jó esélyeink vannak. Biztos vagyok benne, hogy mindenki mindent ki fog adni magából, ami reményeink szerint elég lesz a végelszámolásnál. Mindig azt mondom, játszunk úgy, ahogy eddig, végezzük el a munkát, akkor nem lehet probléma. Ezek mellett pedig a csodálatos közönségünknek is örömet szereznénk – nyilatkozta a tréner, majd hozzátette, a Téglás ellen aratott győzelem volt a kedvenc összecsapása ősszel.

Nem várható nagy játékosmozgás

Ha január, akkor átigazolási időszak. Számos klub életében nagy lehetőséget kínál az év első hónapja, hogy megerősítsék a keretüket a folytatásra. Tiszacsegén azonban másképp gondolkodnak, ahogyan azt Simon Zoltántól megtudhattuk, nem szeretnék új igazolásokkal megbontani a remek csapategységet. – Évek óta azon az elven vagyunk, hogy olyan futballisták alkossák csapatunkat, akik valamilyen szinten kötődnek a városhoz.

Mindig megvan a veszélye annak, hogy az új embereket miképpen fogadja el az öltöző. Remek utánpótlással rendelkezünk, akik szintén sikeresen szerepelnek. Nagy előny ez nekünk, hiszen sok olyan tehetség játszik az ifiben, akiknek a felkészülési időszakban meg szeretném adni az esélyt a bizonyításra.

Ennek köszönhetően erősíteni tudjuk azt a vonalat, amelyet esztendőkkel korábban elkezdtünk. Egyetlen „idegenlégiósunk” van, aki vezeti is a góllövőlistát, ám ő is úgy érzi magát, mintha tiszacsegei születésű lenne – árulta el az edző, aki a közösség erejében látja a siker kulcsát.

A Tiszacsege tavaszi szereplését március 4-én kezdi meg a Hajdúdorog ellen.

Orosz Krisztofer