Ahogy arról csütörtöki lapszámunkban bővebben is beszámoltunk, hétfőn a DVSC labdarúgói is lekezdték a felkészülést az NB I. tavaszi rajtjára. Az első nap orvosi felméréseken vettek részt a játékosok, keddtől pedig elkezdődtek a csapatedzések is. A labdarúgókra többször is napi két tréning vár a következő időszakban, miközben felméréseken is részt kell venniük. A Loki december 30-án tesztmérkőzést játszik a z Újpesttel, majd január másodikától két és fél hetes törökországi edzőtáborba indul, ahol a tervek szerint legalább öt felkészülési találkozót vív.

A HAON Gróf Dávidot, az együttes kapusát kérdezte az előttük álló időszakról.

– Ilyen hosszú szünetünk nem nagyon volt az elmúlt években, úgyhogy hiányzott már a mozgás – ismerte el a hálóőr. – Az elmúlt hetekben egyéni program alapján készültünk, amit mindenki becsülettel elvégzett, de teljesen más hangulata van a srácokkal együtt dolgozni. Az első pár napban felméréseken vettünk részt, délutánonként a labda is előkerült, úgyhogy belecsaptunk rendesen.

Kedden kaptuk kaptuk meg a programunkat, amelyből látszik, hogy mozgalmas időszakunk lesz.

Kevés szabadnapot tartalmaz, ám annál több edzést, de ez a periódus erről kell, hogy szóljon, hiszen a csapatnak felkészülten kell majd várnia a január 28-i rajtot – szögezte le.

Gróf Dávid kislánya, Tia nemrég lett egy éves, úgyhogy a család abba a korszakba lépett, amikor minden pillanatban figyelni kell a kicsire, így portálunk kíváncsi volt, a 33 esztendős kapus vajon ki tudta-e pihenni magát rendesen az elmúlt hetekben?

– Megvolt a pihenés, de mivel a pici mindenre kíváncsi, tartalmas időszak van a hátunk mögött. Nálunk már áll a karácsonyfa, úgyhogy most azzal töltjük a napjainkat, hogy Tia leszedegeti a díszeket, mi pedig visszarakjuk – mosolygott a játékos.

MSZ