A Józsa ellen három találatot is jegyző Rostás Gábor a Haonnak elmondta, örül az újabb sikernek, s hangsúlyozta: a bajnoki címet tűzték ki maguk elé a csapattal. – Szeretek folyamatosan akcióközelben lenni. Arra törekszem mindig, hogy kiegyensúlyozott legyen a teljesítményem. Külön öröm számomra, ha eredményes tudok lenni, szerencsére ez most háromszor is sikerült. Hétvégén nagyon jól jött ki a lépés nekem és a csapatnak is. Profi munka zajlik hétről hétre Bereczky Bence irányítása alatt, s ennek köszönhető a jó szereplésünk. Egy meccsel kevesebbet játszva ötödikek vagyunk, de célunk az első hely megszerzése – mondta a triplázó csatár.

Egy Monostorpályiban rendezett meccs mindig különleges esemény a település életében. A megyei I. osztályú mérkőzéseken kollektíven kijelenthető, hogy remek hangulat van, de a helyiek nagy létszáma, s futball-láza felértékel egy-egy összecsapást. A játékos szerint hatalmas erőt adnak nekik szurkolóik, és sokszor ők is hozzájárulnak a gárda jó teljesítményéhez. – Hatalmas tiszteletet érdemelnek a drukkereink, hiszen minden mérkőzésen az utolsó percig buzdítanak minket. Amellett sem lehet elmenni, hogy sok esetben idegenben is tiszteletüket teszik, ami szintén kulcskérdés az eredményes szereplést tekintve.

Előfordul, hogy a lefújást követően sem mennek haza, és hozzájárulnak ahhoz az erős közösséghez, amit az évek alatt kiépítettünk

– zárta gondolatait Rostás Gábor.

A Monostorpályi a következő fordulóban a Bestrong SC vendége lesz a megyei I. osztály 13. fordulójában szombaton 13.30-tól.

Orosz Krisztofer