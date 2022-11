Megszerezte hetedik győzelmét a DVSE-Master Good. Az együttes döcögős kezdés után 12-8-ra nyert az YBL WPC ellen az OB I./B 7. fordulójában. A debreceniek a sikernek köszönhetően továbbra is 100 százalékos teljesítménnyel menetelnek a másodosztályban - közölte a dvse.hu.

A szép számú közönség előtt megrendezett találkozó a vártnál nehezebben indult a hazaiak számára, hiszen három perc után már kettővel vezetett a tabella tizedik helyén álló Ybl. A listavezető aztán egy percen belül ledolgozta hátrányát: előbb a csapatkapitány Macsi Patrik talált be, majd Tőzsér Dávid volt eredményes. (2-2)

A döntetlennel véget érő első negyed után Macsi Patrik megúszásgólja révén átvette a vezetést a vendéglátó – a mérkőzés során először. Ezt követően öccse, Martin növelte a hazai gólok számát. A vendégek azonban nem adták fel és kiegyenlítettek a hátralévő percekben. A félidőben 4-4 állt az eredményjelzőn.

Térfélcsere után sem sokat változott sokat a játék képe. A debreceniek egyre többet próbálkoztak, de az Ybl továbbra is szívósan tartotta magát. A vezetést legalább sikerült kicsikarni a negyed végére, miután Rácz Máté és Macsi Patrik góljára csak egyszer válaszoltak a fővárosiak. (6-5)

A záró felvonásban aztán ahogy az várható volt, kinyílt az olló. A debreceniek nyolc perc alatt hatszor vették be az ellenfél kapuját, túloldalon viszont csak három találat esett. A DVSE-Master Good 12-8-ra nyert és magabiztosan gyűjtötte be az újabb három pontot. Kádár Kálmán együttese így továbbra is őrzi 100 százalékos mérlegét az OB I./B-ben.

– Megmondom őszintén, hogy sokkal kevésbé szerettem volna izgulni, főleg a találkozó első felében. A srácokban benne volt a heti edzésmunka, a kemény fizikai alapozás, amit az elmúlt időszakban kaptak, de azt gondolom, ez most belefért. Két hét múlva a nagy rivális Invictussal játszunk ki-ki mérkőzést, addigra kell csúcsformában lennünk. A lényeg, hogy megvan a három pont – nyilatkozta a lefújást követően Kádár Kálmán vezetőedző.

A DVSE legközelebb szerdán ugrik medencébe az élvonal egyik nagyágyúja, az OSC vendégeként a Magyar Kupa első fordulójában.