Interjút adott az M4 Sportnak a 109. válogatottságára készülő Dzsudzsák Balázs. A DVSC csapatkapitánya a vasárnapi, Görögország elleni barátságos mérkőzés előtt többek között arra is visszaemlékezett, amikor kezdőként először léphetett pályára címeres mezben, az Olaszország elleni 3-1-re megnyert felkészülési mérkőzésen 2007. augusztus 22-én. A szélső elmondta, hidegrázós élmény bármelyik válogatott összecsapását visszanézni, jó emlék fűzi az olaszok elleni találkozóhoz is, és bár nem ez volt első válogatott szereplése,

a regnáló világbajnok elleni, telt házas meccsnél érezte azt, hogy igazán beköszönt a nemzeti tizenegyben

– és talán ekkor robbant be igazán a köztudatba is – emelte ki az m4sport.hu.

Dzsudzsák egyértelmű választ adott arra a kérdésre, van-e kedvenc válogatott gólja.

„A románok elleni, abszolút. Az az én karrieremben is, ha nem is sorsfordító volt, de egy másik Dzsudzsákot kaphattak tőlem akkor a szurkolók, a magyar válogatottat akkor vette át a Pali (Dárdai – a szerk.), teljesen szétrombolt állapotban, de egy olyan impulzust hozott, ami a csapatot is megváltoztatta, szerintem az az első lépcsőfoka a labdarúgásunk fejlődésének” – mondta.

Ez volt az a meccs, ami után még az alsógatyámat is elkérték. A cipőmet, a fűzőt, mindent, ami rajtam volt, az emberek könnyes szemekkel kérték. Azt mondták nekem a szurkolók, hogyha megverik őket, nekik ez akkor is hatalmas élmény, talán innentől kaptak ismét hitet, hogy van egy jó válogatottunk, amely Romániában is bátran mert futballozni

– nyilatkozta Dzsudzsák Balázs, aki vasárnapi búcsúmeccsén ötvenedszer viseli majd a kapitányi karszalagot a válogatottban.

Az interjúban szóba került még az első meccse „csékáként”, de a 2016-os Eb és az arra való kijutás is. A későbbi Eb-győztes portugálok ellen szerzett két gólját pályafutása legbüszkébb pillanataként említette.